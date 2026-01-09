Průměrné emise CO2 z nových aut v Česku loni klesly o 3,8 procenta
"Za meziročním poklesem průměrných emisí stojí více faktorů – zejména rostoucí nabídka a registrace bateriových elektromobilů a hybridních vozidel. Přesto zůstává český trh ve srovnání s EU výrazně pozadu. V roce 2025 tvořily elektromobily pouze 5,6 procenta nových registrací, což je přibližně třikrát méně než aktuální průměr EU, který dosáhl dvouciferných hodnot již před čtyřmi lety," upozornil ředitel CDV Jindřich Frič.
Průměrné emise dokázalo loni meziročně snížit 12 z 20 nejregistrovanějších značek v ČR. Ve snižování emisí si nejlépe vedla Toyota, která snížila průměrné emise o 12 gramů na 114 gramů na kilometr. "Ze všech sledovaných výrobců zaznamenala největší meziroční pokles emisí a posunula se z šestého na první místo žebříčku," uvádí CDV. Zároveň byla Toyota třetí nejregistrovanější značkou na českém trhu.
Na druhé příčce žebříčku podle nejnižších emisí se umístilo Volvo se 115 gramy na kilometr. Třetí byl Renault se 120 gramy na kilometr. Škoda Auto, jakožto nejprodávanější značka v České republice, snížila průměrné emise o devět gramů na 121 gramů na kilometr.
reklama