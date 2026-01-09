https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prumerne-emise-co2-z-novych-aut-v-cesku-loni-klesly-o-3-8-procenta
Průměrné emise CO2 z nových aut v Česku loni klesly o 3,8 procenta

9.1.2026 20:52 (ČTK)
Průměrné emise oxidu uhličitého (CO2) u nových automobilů v Česku loni klesly na 128 gramů na kilometr. V meziročním srovnání to bylo o pět gramů méně, což představovalo pokles o 3,8 procenta. Pokles emisí u nových aut tak byl rychlejší než v roce 2024, kdy klesly o čtyři gramy a 2,9 procenta. ČR přesto zůstává nad průměrem Evropské unie, kde průměr emisí CO2 z nově registrovaných aut loni dosáhl 107 gramů na kilometr. V tiskové zprávě o tom informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV).
 
Ke snížení emisí podle CDV přispěla změna struktury trhu. Podíl registrací automobilů s naftovým motorem loni poprvé klesl pod 20 procent a zároveň rostl podíl elektromobilů i aut na hybridní pohon. Každé desáté nově registrované osobní auto v Česku mělo loni externí dobíjení.

"Za meziročním poklesem průměrných emisí stojí více faktorů – zejména rostoucí nabídka a registrace bateriových elektromobilů a hybridních vozidel. Přesto zůstává český trh ve srovnání s EU výrazně pozadu. V roce 2025 tvořily elektromobily pouze 5,6 procenta nových registrací, což je přibližně třikrát méně než aktuální průměr EU, který dosáhl dvouciferných hodnot již před čtyřmi lety," upozornil ředitel CDV Jindřich Frič.

Průměrné emise dokázalo loni meziročně snížit 12 z 20 nejregistrovanějších značek v ČR. Ve snižování emisí si nejlépe vedla Toyota, která snížila průměrné emise o 12 gramů na 114 gramů na kilometr. "Ze všech sledovaných výrobců zaznamenala největší meziroční pokles emisí a posunula se z šestého na první místo žebříčku," uvádí CDV. Zároveň byla Toyota třetí nejregistrovanější značkou na českém trhu.

Na druhé příčce žebříčku podle nejnižších emisí se umístilo Volvo se 115 gramy na kilometr. Třetí byl Renault se 120 gramy na kilometr. Škoda Auto, jakožto nejprodávanější značka v České republice, snížila průměrné emise o devět gramů na 121 gramů na kilometr.

