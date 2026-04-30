Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR jsou podprůměrné, pohybují se od 10 do 85 procent

30.4.2026 20:05 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Povodí Moravy
Průtoky v tocích na jihovýchodě České republiky jsou podprůměrné, pohybují se v rozmezí od deseti do 85 procent stavu pro toto období. Dva profily hlásí sucho. ČTK to dnes řekl Radek Špatka z útvaru vnějších vztahů a marketingu státního podniku Povodí Moravy.
 
Velmi nízký průtok hlásí například Velička v Hranicích, a to kolem deseti procent. Velmi nízké jsou i průtoky v tocích v povodí Dyje, které jsou neovlivněné přehradami, a to v rozmezí 12 až 40 procent obvyklého stavu. Například jen 12 procent obvyklého stavu pro toto období hlásí Fryšávka v Jimramově. "Limity sucha se i přes velmi nízké vodnosti v současné době vyskytují pouze ve dvou profilech, Svratka a Moravská Sázava," uvedl Špatka.

Vodní nádrže v povodí jsou podle něj naplněné od 75 do 100 procent, kdy až na výjimky mají nádrže naplněnost nad 90 procent. Na 75 procentech je vodní dílo Fryšták, které vodohospodáři ještě plní na takzvanou letní hladinu.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rybník Svět Foto: Donald Judge Flickr Třeboňským rybníkům chybí přes 20 procent vody, sucho je největší za desítky let Spáleniště Foto: Depositphotos V Česku je sucho, hasiči dnes bojovali s několika požáry lesa ve více krajích Lesní cesta Foto: Depositphotos Na opatření proti suchu v lesích dá Zlínský kraj více než loni

