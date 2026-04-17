Kladný vztah k ptákům má více než polovina Čechů. Oblíbená je sýkorka, ukázal průzkum

17.4.2026 01:00 | PRAHA (ČTK)
Foto | hedera.baltica / Flickr
Pozitivní postoj k ptákům má 57 procent Čechů. Z těch, kteří k nim mají kladný nebo neutrální vztah, 59 procent ptáky občas pozoruje a 36 procent jim aktivně pomáhá, například stavbou budek či krmením v zimně. Téměř tři čtvrtiny české populace vnímají pozorování nebo poslech ptáků jako prospěšné pro psychiku a eliminaci stresu. Nejraději Češi pozorují sýkorky, kosy a čápy. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury Ipsos mezi 1010 respondenty ve věku od 18 do 65 let. Jeho výsledky představila Česká společnost ornitologická (ČSO) na tiskové konferenci k příležitosti oslav 100 let od svého založení.
 
Průzkum se nezaměřoval výhradně na ptáky, ale i na vztah Čechů k přírodě obecně. Pozitivní je u 77 procent populace. Silnější vztah k přírodě mají ženy, které se také více zapojují do aktivní pomoci. Nejbližší vztah k přírodě mají lidé žijící v malých obcích do tisíce obyvatel, více než polovina z nich ji považuje za důležitou součást svého života. Výraznější zájem o přírodu vykazují vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní lidé, jde téměř o polovinu z obou skupin.

Finanční podporu neziskovým organizacím, které se zaměřují na ochranu přírody, se nezdráhá poskytnout 12 procent Čechů. "Největší obavy panují okolo transparentnosti a efektivního využití darovaných peněz. Druhým nejčastěji zmiňovaným důvodem je přesvědčení, že ochrana životního prostředí a přírody by měla být zajištěna státem," řekl ředitel vnějších vztahů agentury Ipsos Tomáš Macků. Finanční podpoře je daleko více otevřená nejmladší generace do 30 let. Jen čtvrtina z ní s ní důrazně nesouhlasí. Naproti tomu u respondentů z nejstarší věkové skupiny nad 61 let šlo o celou polovinu.

ČSO je největší česká ochranářská nevládní organizace, byla založena 5. dubna 1926. Zájem o zapojení se do její činnosti mezi Čechy v posledních letech narůstá, organizace každoročně přivítá kolem 600 nových členů. Výraznější přírůstek nastal od roku 2019, ve kterém byl spuštěn program Ptačí hodinka. Češi se také rádi zapojují do projektů Čapí hnízda a Ochrana ptáků před nárazy do skel.

Oslavy stého jubilea ČSO začaly včera v pražském parku Portheimka, kde si veřejnost může prohlédnout výstavu ilustrátorky Toy_Box. Na tuto událost pak navážou akce v ptačích parcích a od 16. do 18. října celostátní ornitologická konference "Ptáci a lidé v čase" v Brně.

