Průzkum: Pětina vlastníků má zkušenosti s dotacemi na zlepšení úspornosti budov

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pětina lidí ve vlastnickém bydlení má zkušenost s dotací na snížení energetické náročnosti budov. Častěji se jedná o obyvatele rodinných domů, z nich má zkušenost s dotací čtvrtina dotázaných, u bytových domů to je 12 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM ve spolupráci s iniciativou Zateplujeme Česko, kterou má ČTK k dispozici. Nejčastěji domácnosti v rodinných i bytových domech mění okna. V dalších ohledech se od sebe ale situace lidí bydlících v rodinných a bytových domech liší, ukázal průzkum.Celkem na otázky odpovědělo 1981 respondentů, z toho 1197 bydlících ve vlastních rodinných domech a 784 v domech bytových. Pětina dotázaných žádala někdy úspěšně o dotace na snížení energetické náročnosti budov, tři procenta dotazovaných podporu získat chtělo, ale nepodařilo se jim to. O žádnou dotaci nikdy nepožádalo 56 procent lidí.

Lidé podle průzkumu považují dotace na snižování energetické náročnosti za prospěšné. Znalost jednotlivých dotačních programů se přitom značně liší. Nejvíce lidí zná zastřešující program Nová zelená úsporám, o tom alespoň někdy slyšeli tři ze čtyř respondentů. Ochota vzít si úvěr na realizaci úsporného opatření je ale podle STEM poměrně nízká.

Zatímco přibližně polovina obyvatel rodinných domů žije podle průzkumu v domech se zateplenými stěnami, v bytových domech jsou to téměř tři čtvrtiny. Procento zateplených bytů zvyšují hlavně ty v panelových domech. Lidé z domácností žijících v rodinných domech mají zase výrazně častěji tepelné čerpadla nebo fotovoltaiku. Čerpadlo využívá v domech 19 procent respondentů a fotovoltaiku 18 procent. Na bytových domech je zase častěji provedené takzvané 'komplexní zateplení', tedy kombinace zateplených stěn, střechy a nových oken. Rodinným domům tato kombinace zateplení většinou chybí.

Nedostatečné zateplení podle průzkumu více negativně ovlivňovalo obyvatele nemovitostí v létě než v zimě. Kolem sedmi procent respondentů uvedlo, že jim doma bývá během zimy příliš chladno, zatímco příliš teplo bývá v létě 27 procentům dotázaných. "Otázka zateplení budov bude stále častěji důležitá i kvůli létu, nikoliv jen kvůli zimě. Zateplení totiž budovu izoluje, a tak podobně jako v zimě chrání před únikem tepla, v létě především v kombinaci s vhodným zastíněním pomáhá udržovat v bytě chladnější vzduch," řekl analytik STEM Martin Philipp.

Více než polovina dotazovaných pocítila snížení životního standardu v souvislosti s energetickou krizí. Dvě třetiny vlastníků bydlení vedla energetická krize k větší úspornosti při vytápění. Nejčastěji tito lidé vytápěli na méně stupňů, a to v 52 procentech případů. Zároveň ale 48 procent lidí dávali pozor, aby netopili, když nejsou doma a 40 procent vytápělo pouze některé místnosti. Téměř třetina pociťovala minulou zimu větší stres z nedoplatků za energie než v době před krizí.

reklama