Průzkum: Proces schvalování větrných elektráren se loni v Evropě zrychlil

Povolování větrných elektráren se loni v Evropě zrychlilo, zejména v Německu. Pomohlo mimo jiné označení projektů obnovitelných zdrojů energie za národní zájem, ukázal průzkum poradenské společnosti BloombergNEF. Ve čtvrtém čtvrtletí vyrobili evropští producenti elektřiny poprvé více elektřiny z větru než z uhlí, uvedla společnost Ember.

V Německu, které je největším trhem s větrnou energií v regionu, byly v loňském roce povoleny projekty s výkonem přibližně 7,5 gigawattu, což je o 80 procent více než v předchozím roce a nejvíce od roku 2016. Schvalovací proces zrychlil také ve Španělsku.

Na povolení čekají na některých největších evropských trzích větrných elektráren na pevnině projekty s výkonem přibližně 55 gigawattů, a to v Německu, Francii, Itálii, Španělsku a v Británii, uvádí BloombergNEF. To je přibližně sedmkrát více, než kolik kapacity v těchto zemích přibylo v loňském roce. Čekací doba může v průměru dosáhnout až pěti let, což je více než dvojnásobek limitu stanoveného Evropskou komisí (EK).

"Povolování větrných elektráren se v loňském roce hodně zlepšilo, zejména v Německu. Ale stále je co zlepšovat," konstatoval Giles Dickson, který vede odvětvovou skupinu WindEurope. "EU potřebuje postavit ročně větrné elektrárny s kapacitou 30 gigawattů, aby dosáhla svých cílů pro rok 2030. Současný objem povolených staveb na to nestačí," dodal.

Podle údajů společnosti Ember vyrobily evropské energetické společnosti v období od října do prosince 2023 rekordních 193 terawatthodin (TWh) elektřiny z větrných elektráren ve srovnání se 184 TWh z uhelných elektráren. Produkce elektřiny z větrných elektráren v posledním čtvrtletí loňského roku narostla meziročně zhruba o pětinu. V Evropě se na celkové produkci energie z uhlí podílejí přibližně třetinou Německo, Polsko a Turecko.

Na konci roku 2022 stanovila EU pro členské státy rámec, který má urychlit zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Opatření zahrnovala klasifikaci projektů obnovitelných zdrojů jako projektů v "prioritním veřejném zájmu". Toto označení má zabránit soudním sporům proti novým elektrárnám, které se mohou táhnout roky. EU se rovněž snažila urychlit posuzování vlivů na životní prostředí.

