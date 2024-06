Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů podporují zavedení systému záloh na PET lahve

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pro zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky je 76 procent Čechů. Vysokou podporu má zálohování ve všech krajích. Vyplývá to z červnového průzkumu společnosti Ipsos. Lidé oceňují opakované používání zálohovaných obalů do nových PET lahví a plechovek a motivaci k ekologičtějšímu chování. Největší podporu má zálohování u mladé generace. O výsledcích průzkumu informovala v tiskové zprávě Iniciativa pro zálohování."Červnový průzkum opět potvrdil vysokou podporu zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky, tři čtvrtiny spotřebitelů jsou pro zálohování. Zálohované nápojové obaly by v ČR uvítalo 79 procent žen a 73 procent mužů všech věkových kategorií od 18 do 65 let. Nejvyšší podpora je u generace 18 až 24 let," uvedl analytik společnosti Ipsos Michal Straka.

Podpora je vysoká ve všech krajích České republiky. Pohybuje se od 68 procent na Vysočině až k 84 procent v Ústeckém kraji. Průzkum potvrdil ve většině krajů chuť zálohovat minimálně u sedmi z deseti respondentů.

Novela ministerstva životního prostředí má zavést v Česku čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a konzervy a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr, vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice. Podle ministerstva by zálohování obalů mělo přenést větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnit systém třídění. Návrh novely zákona o obalech je aktuálně v legislativním procesu.

"Češi si už dnes uvědomují, že přestože doma pečlivě třídí, není to to samé, co následná recyklace. Ta u nás bohužel nefunguje. Tři čtvrtiny plechovek dnes skončí ve směsném odpadu a polovina PET lahví k recyklaci vůbec nedojde. Nápojové obaly tak bohužel putují ve velké míře na skládky, do spaloven nebo zůstanou odhozené v přírodě," řekla Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování.

Odpůrci zálohování však upozorňují na nutnost dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů. Podnikatelé a obce místo vracení zálohovaných PET lahví do obchodů, které navrhuje ministerstvo v novele obalového zákona, doporučují takzvaný digitální zálohový systém s využitím QR kódů. Podle zástupců obcí a podnikatelů jsou digitální zálohy jednodušší a pohodlnější.

Průzkum uskutečnila společnost Ipsos na vzorku 4247 respondentů, s minimálním zastoupením 300 respondentů v každém kraji.

reklama