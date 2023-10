Průzkum: Více než polovina drobných vlastníků lesů z nich nemá zisk

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michal Ritter / Flickr Drobní vlastníci v Česku vlastní asi 350 000 hektarů lesů, což odpovídá zhruba 19 procentům lesních pozemků.

Zisk z lesnické činnosti nemělo v posledních pěti letech 54 procent drobných vlastníků lesů, kteří mají do 50 hektarů. Zisk mělo 17 procent z nich, podobné množství lidí se vůbec lesnické činnosti nevěnovalo. Vyplývá to z průzkumu iniciativy Sázíme Česko ve spolupráci s agenturou Nielsen.

Průzkumu se zúčastnilo 301 majitelů lesů do 50 hektarů. Společnosti Nielsen na průzkumu spolupracovala s lednickým poradcem Alešem Erberem, který působí i na České zemědělské univerzitě v Praze a spravuje lesy 31 vlastníků. Upozornil na to, že drobní vlastníci v Česku vlastní asi 350 000 hektarů lesů, což odpovídá podle poslední inventarizace lesů Ústavu hospodářské úpravy lesů (ÚHÚL) zhruba 19 procentům lesních pozemků.

Podle manažerky výzkumu Lindy Machové mohou příjmy lidí z lesů souviset s prodejem dřeva z těžby kůrovcového dříví nebo z plánované těžby. Nahodilé těžbě, tedy například po kůrovcové kalamitě, se podle průzkumu věnovalo 39 procent lidí. Zároveň 26 procent uvedlo, že se ve svých lesích nevěnovalo žádné činnosti. Třetina uvedla, že se věnovala obnově lesů nebo péči o lesní kultury.

Průzkum ukázal, že více než tři čtvrtiny lidí, kteří vlastní do 50 hektarů lesů, mají ve vlastnictví do jednoho hektaru. Erber poznamenal, že tato velká skupina drobných vlastníků může být "slabým článkem" v péči o lesy nebo například v adaptaci na klimatickou změnu.

Uvedl, že lesy do 50 hektarů mají pověřeného lesního hospodáře, kterého platí stát. Ten zpracovává takzvané hospodářské osnovy, které slouží ke správě lesů. Hospodáři musí mít licenci od ministerstva zemědělství. "Praxe je taková, že obec s rozšířenou působností pověřuje lesního hospodáře ke správě určitého území," doplnil. Vlastníci si podle něj mohou správce vybrat i sami, ale musí ho poté sami i platit. Erber také uvedl na to, že za správu lesa odpovídají majitelé pozemků, kteří by měli s hospodáři spolupracovat. Podle průzkumu 29 procent respondentů neví, kdo je jejich lesní hospodář.

Průzkum se také zabýval tím, zda jsou majitelé lesů ochotní investovat do zalesnění holin po kůrovcových kalamitách nebo jiných událostech, které mohou jejich majetek postihnout. Vlastní peníze je ochotno do zalesnění vložit 20 procent respondentů. Zároveň 19 procent lidí uvedlo, že není ochotno vložit nic. Svůj čas a fyzickou námahu je ochotných dát do obnovy lesa 60 procent lidí.

