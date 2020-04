Psi by mohli podle expertů pomáhat s hledáním přenašečů viru

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | TheUjulala / pixabay.com Psi s vysoce vyvinutým čichem už se využívají k diagnostikování mnoha chorob. / Ilustrační foto

Najít přenašeče koronaviru, zvláště pak ty, kteří nemají žádné symptomy, patří mezi největší překážky v boji proti nynější pandemii nemoci covid-19. Ale co kdyby to dokázali psi? Vědci v Londýně, které citoval zpravodajský server Bloomberg , tvrdí, že by psi mohli revolučně změnit pátrání po nemoci covid-19, pokud by byli schopní zachytit slabý pach produkovaný koronavirem v lidském těle. Obdobně už se podařilo vycvičit některá plemena psů, aby byli schopní vyčenichat malárii.

Londýnská škola hygieny a tropické medicíny (LSHTM) spustila společné financování projektu s cílem vycvičit psy, aby dokázali zjistit virus u zdánlivě zdravých lidí, kteří vůbec nemusí vědět, že jsou přenašeči. Pokud bude projekt úspěšný, mohli by tito "psí detektivové" být v Británii do léta nasazeni do akce.

"Zatím je to ve velmi rané fázi," řekl James Logan, vedoucí odboru kontroly nemocí LSHTM. "Víme, že nemoci mají pachy. To platí i pro choroby dýchacích cest, jako je chřipka. A tyto pachy mohou být dost výrazné. Existuje slušná šance, že covid-19 má typický pach. A pokud ano, opravdu věřím, že psi budou schopní se ho naučit a zjistit ho."

Psi s vysoce vyvinutým čichem už se využívají k diagnostikování mnoha chorob včetně Parkinsonovy nemoci a několika typů rakoviny. LSHTM už sama vycvičila labradory a kokršpaněly ke zjišťování malárie.

Pokud bude tento projekt fungovat, mohli by psi pomáhat zjišťovat nákazu u zaměstnanců nemocnic, u lidí v domech s pečovatelskou službou - a až se obnoví doprava, mohli by vyhledávat nic netušící přenašeče nemoci na letištích a železničních stanicích. Psi by byli schopní zkontrolovat tisíce lidí denně a mohli by tak být klíčovými pomocníky při návratu k běžnému životu.

