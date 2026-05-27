Pyl z plantáží cedru a cypřiše způsobuje v Japonsku epidemii alergií
Alergie přinášejí nejen zdravotní komplikace, například poruchy spánku či astma, ale také výrazné ekonomické ztráty. V Japonsku v době vrcholné pylové sezony dosahují podle odhadů ekonomické výpadky způsobené nemocemi až 1,6 miliardy dolarů (asi 33,4 miliard Kč) denně, a to kvůli nižší produktivitě i poklesu spotřeby.
Masivní výsadba stromů následovala v Japonsku po druhé světové válce, kdy byly rozsáhlé lesní plochy vykáceny z důvodu nedostatku paliv. Vláda tehdy zvolila rychle rostoucí druhy určené pro budoucí využití ve stavebnictví. Pyl právě z těchto stromů, které ho často uvolňují najednou, je zodpovědný za většinu sezónních alergií v Japonsku. Stromy navíc po dovršení věku 30 let uvolňují stále více pylu a problém se tak zhoršuje.
Japonská vláda označila v roce 2023 pylové alergie za celospolečenský problém a stanovila cíl snížit množství pylu během 30 let o polovinu. Do roku 2033 chce omezit plochu lesů s vysoce pylovými cedry o pětinu. Současně podporuje obnovu přirozenějších smíšených lesů, které mají být odolnější vůči klimatickým změnám a přírodním katastrofám.
Některá města již některé podobné projekty realizují. Například Kobe postupně mění části plantáží na listnaté lesy a podle místních úřadů se do oblastí díky tomu rychle vrací původní živočichové. Dřevo z vykácených stromů se využívá například k výrobě nábytku nebo jako palivo.
Odborníci však upozorňují, že přeměna japonských lesů bude dlouhý a nákladný proces. Země patří k nejvíce zalesněným průmyslovým státům světa, její rozlohu pokrývají lesy z asi 68 procent, z čehož třetinu tvoří plantáže sugi a hinoki. Situaci navíc komplikuje klimatická změna, která způsobuje dřívější nástup pylové sezony a její celkové prodloužení. Japonsko letos zaznamenalo nejčasnější začátek šíření pylu v historii měření.
