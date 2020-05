Pytláci zastřelili v CHKO Beskydy rysa. Ochránci přírody vyzývají veřejnost, aby pomohla zjistit pachatele

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pavol Turňa / Pavol Turňa / Naše příroda Rys ostrovid. Ilustrační snímek.

Zraněný a vyhublý rys, který byl minulou středu odchycen poblíž obce Huslenky v chráněné krajinné oblasti Beskydy a následně převezen k veterinárnímu ošetření, uhynul. Rentgen ukázal, že byl postřelen, kulka uvízla těsně u kolene. Rysů u nás žije pouhých několik desítek, jedná se o ohroženého živočicha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Hnutí DUHA proto podají trestní oznámení na neznámého pachatele.„Na pravděpodobně zraněného rysa nás ve středu upozornil bývalý revírník. Zvíře bylo vystresované a vyhublé, muselo trpět bolestí a hlady. Od roku 2000 je to už čtvrtý rys, který byl v oblasti Beskyd střelen pytláky. Rysů přitom v celých Beskydech žije jen kolem deseti, takže je to citelná ztráta. Pachatele se zatím nikdy nepodařilo najít. Vyzýváme proto veřejnost, aby tentokrát – pokud má nějaké podezření – informovala Policii ČR či AOPK ČR,“ říká František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel Správy CKO Beskydy.

„Podle porovnání skvrnitosti srsti byl s největší pravděpodobností upytlačen rys Olda, kterého sledujeme pomocí fotopastí od roku 2012. Tehdy jsme ho poprvé vyfotili jako devítiměsíční kotě, narozené byl na jaře 2011. Olda se tedy dožil devíti let. Jeho domovem byly Javorníky na česko-slovenském pomezí, kde se nám během monitoringu nafotil téměř osmsetkrát a stal se opakovaně otcem několika koťat," řekl Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu šelem z Hnutí DUHA. "Není bohužel jediným rysem, který se znenadání přestal objevovat na fotopastech. Beze stopy zmizelo v posledních letech jen v Javorníkách minimálně 5 dospělých rysů, kteří se nikdy později již nenafotili. Pytláctví je bohužel vážný problém, který ohrožuje křehkou populaci rysů na česko-slovenském pomezí,“dodává Michal Bojda.

„V České republice žije rysů pouhých několik desítek a fakt, že někdo takto vzácná zvířata střílí, je opravdu ostudný. Není ale bohužel novinkou, že šelmy a dravci se u nás stávají obětmi pytláků – vloni byla nalezen zastřelený vlk poblíž Konětop na Mělnicku, na jižní Moravě bylo za poslední měsíc otráveno několik orlů a luňáků červených a výčet by mohl pokračovat," popisuje problém pytláctví František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. "Doufám, že policie tentokrát viníka odhalí, hrozí mu až tři roky za mřížemi. Jsem přesvědčen, že pokud se jej podaří vypátrat, bude to působit jako výstraha a mnohým zvířatům to zachrání život. I bez pytláctví to v naší krajině s hustým automobilovým provozem nemají lehké,“ vysvětluje Pelc.

Pracovníci Mendelovy univerzity v Brně, kteří se také podílejí na monitoringu rysů, mrtvé zvíře převezli na Veterinární a farmaceutickou fakultu v Brně, kde bude provedena pitva.

