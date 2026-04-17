Ralsko na Českolipsku připravuje k návrhu tzv. akceleračních zón připomínky
Návrh MMR tam počítá se dvěma zónami, jedna je v oblasti Selská vrcha u Kuřívod, druhá na bývalém vojenském letišti Hradčany. Brownfield plánuje pro fotovoltaickou elektrárnu o instalovaném výkonu až 62,5 MW využít Liberecký kraj, který si tak chce zajistit energetickou soběstačnost. V pátek 10. dubna, představili zástupci kraje projekt v Ralsku, diskuse byla bouřlivá. Místní upozorňovali na to, že solárních panelů už je v oblasti dost a další nechtějí, obávají se i poškození cenné přírody. Ralsko proto podle Tůmy k záměru chystá referendum.
Návrh akceleračních zón ale počítá s Ralskem i v oblasti větrné energetiky, umožnit by to mělo výstavbu větrných elektráren o celkové výšce maximálně 185 metrů. "Vzhledem k výsledkům měření, které dělal ČEZ, mě to překvapilo," řekl Tůma. V Ralsku totiž připravovala skupina ČEZ výstavbu větrného parku s instalovaným výkonem až 115 MW, na konci března ale oznámila, že v projektu nebude pokračovat. Důvodem byl odpor místních, ale hlavně malá rychlost větru, která podle firmy nezaručuje ekonomickou udržitelnost projektu.
Na území Libereckého kraje počítá návrh MMR se dvěma zónami pro fotovoltaické projekty, a pěti oblastmi pro větrné elektrárny, ty jsou kromě Ralska také na Semilsku. Celkově počítá návrh na území celé republiky s 94 lokalitami, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Z dříve vytyčených 110 nakonec úřad vypustil 16 lokalit. Veřejné projednání zón bude 15. května v Praze, připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června.
Z obnovitelných zdrojů pocházelo loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 70 procent energie vyrobené v Libereckém kraji. Dominantní jsou solární elektrárny, zařízení o celkovém instalovaném výkonu 195,5 MW loni dodala do sítě přes 179 gigawatthodin energie. Co do počtu větrných elektráren je kraj se svými 31 věžemi v Česku na třetím místě. Větrné elektrárny jsou hlavně u hranic s Polskem v okolí Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantském výběžku. Zařízení s instalovaným výkonem 49 megawattů dodala loni do sítě přes 109 GWh elektrické energie.
reklama