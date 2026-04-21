Ranní mrazy mohou ve středu a čtvrtek poškodit kvetoucí třešně, višně či jabloně

21.4.2026 21:36 (ČTK)
Ranní mrazy mohou ve středu a čtvrtek zejména v Čechách poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Na síti X to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V polohách kolem 400 až 500 metrů nad mořem mohou být ohrožené také meruňky nebo broskvoně, které v těchto výškách teprve kvetou a na mráz jsou z ovocných dřevin nejcitlivější.
 
Dnešní ranní teploty byly podle meteorologů na rozdíl od pondělí poměrně vyrovnané, pohybovaly se nejčastěji mezi šesti a dvěma stupni Celsia. Nejtepleji bylo v Přerově, kde naměřili 6,7 stupně, nejchladněji na nejvyšší české hoře - Poštovna na Sněžka hlásila minus 3,8 stupně. Mimo hory měl nejnižší teplotu Vyšší Brod na Českokrumlovsku, a to plus 1,5 stupně Celsia.

"Středa a čtvrtek přinesou podstatně nižší ranní teploty a zejména v Čechách může i slabě mrznout. Mráz může poškodit pozdně kvetoucí ovocné dřeviny, především třešně, višně, jabloně. V rizikovějších polohách 400 až 500 metrů nad mořem ještě kvetou ranější druhy, včetně meruněk nebo broskvoní," poznamenal ČHMÚ.

Noční mrazy, které začátkem dubna zasáhly většinu republiky, poškodily budoucí úrodu ovoce na jižní Moravě jen místy. Nejhůře dopadly broskvoně, někde byly citelně poškozené i třešně. Meruňky přežily nízké teploty celkem dobře, ovocnáře ale překvapilo lokální poškození jabloní, které ještě nebyly v plném květu.

Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května.

