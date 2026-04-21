Ranní mrazy mohou ve středu a čtvrtek poškodit kvetoucí třešně, višně či jabloně
21.4.2026 21:36 (ČTK)
"Středa a čtvrtek přinesou podstatně nižší ranní teploty a zejména v Čechách může i slabě mrznout. Mráz může poškodit pozdně kvetoucí ovocné dřeviny, především třešně, višně, jabloně. V rizikovějších polohách 400 až 500 metrů nad mořem ještě kvetou ranější druhy, včetně meruněk nebo broskvoní," poznamenal ČHMÚ.
Noční mrazy, které začátkem dubna zasáhly většinu republiky, poškodily budoucí úrodu ovoce na jižní Moravě jen místy. Nejhůře dopadly broskvoně, někde byly citelně poškozené i třešně. Meruňky přežily nízké teploty celkem dobře, ovocnáře ale překvapilo lokální poškození jabloní, které ještě nebyly v plném květu.
Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května.
