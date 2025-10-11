Rašeliniště pod Suchým vrchem se stává přírodní rezervací
Při procesu vyhlašování zvláště chráněného území se s plánem péče seznámili vlastníci pozemků, obec Jamné nad Orlicí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ve stanovené lhůtě nikdo neměl připomínky.
V lokalitě se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Mezi nejvýznamnější rostlinné druhy patří tisíce rostlin ohroženého prstnatce májového, desítky kusů silně ohrožené rosnatky okrouhlolisté a několik exemplářů ostřice Davalovy. Dále tam botanikové našli roztroušené výskyty silně ohrožené vrbiny kytkokvěté, všivce lesního, klikvy bahenní a kýchavice bílé Lobelovy.
Žijí tam i ohrožené druhy zvířat, ropuchy obecné a silně ohrožený čolek horský, několik jedinců užovky obojkové a ojediněle se tam vyskytuje ohrožený motýl, modrásek očkovaný.
V přírodní rezervaci platí přísnější ochrana a některé činnosti tam povolují orgány ochrany přírody. Jde například o změny využití pozemků, nepříznivé zasahování do vodního režimu rašelinišť a luk, zřizování skládky, táboření nebo pořádání hromadných akcí s výjimkou akcí zaměřených na ekologickou výchovu pro malé skupiny do 15 lidí.
reklama