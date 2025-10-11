https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/raseliniste-pod-suchym-vrchem-se-stava-prirodni-rezervaci
Rašeliniště pod Suchým vrchem se stává přírodní rezervací

11.10.2025 02:01 (ČTK)
Rašeliniště pod Suchým vrchem na Orlickoústecku se stala přírodní rezervací. Území o rozloze 2,6 hektaru představuje útočiště pro řadu chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedl kraj. Ochranu území schválila krajská rada.
 
"Přirozené biotopy jsou místa s výjimečnou biodiverzitou, která bohužel patří k ohroženým typům přírodních stanovišť. Zadržují vodu v krajině a tím přispívají k ekologické rovnováze," řekl krajský radní Miroslav Krčil (3PK).

Při procesu vyhlašování zvláště chráněného území se s plánem péče seznámili vlastníci pozemků, obec Jamné nad Orlicí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ve stanovené lhůtě nikdo neměl připomínky.

V lokalitě se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Mezi nejvýznamnější rostlinné druhy patří tisíce rostlin ohroženého prstnatce májového, desítky kusů silně ohrožené rosnatky okrouhlolisté a několik exemplářů ostřice Davalovy. Dále tam botanikové našli roztroušené výskyty silně ohrožené vrbiny kytkokvěté, všivce lesního, klikvy bahenní a kýchavice bílé Lobelovy.

Žijí tam i ohrožené druhy zvířat, ropuchy obecné a silně ohrožený čolek horský, několik jedinců užovky obojkové a ojediněle se tam vyskytuje ohrožený motýl, modrásek očkovaný.

V přírodní rezervaci platí přísnější ochrana a některé činnosti tam povolují orgány ochrany přírody. Jde například o změny využití pozemků, nepříznivé zasahování do vodního režimu rašelinišť a luk, zřizování skládky, táboření nebo pořádání hromadných akcí s výjimkou akcí zaměřených na ekologickou výchovu pro malé skupiny do 15 lidí.

