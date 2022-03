Ředitel strakonické teplárny oznámil, že do dvou měsíců skončí ve funkci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Generální ředitel strakonické teplárny a předseda představenstva Pavel Hřídel skončí nejpozději v polovině května ve funkcích. Oznámil to na zasedání dozorčí rady. ČTK řekl, že splnil zadání dostat firmu do kladných čísel. Město, které je většinovým akcionářem teplárny, má několik tipů na nového ředitele, řekl ČTK strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).

"Zadání hlavního akcionáře v roce 2019 bylo dostat společnost do kladných čísel, a to jsme splnili již v roce 2020, tedy v extrémně krátkém čase. A protože taková byla dohoda, informoval jsem o splnění úkolů dozorčí radu a byl jsem připraven odejít. Na valné hromadě jsem byl ale požádán i ostatními akcionáři, abych prodloužil mandát o další rok. To jsem dodržel, zopakoval kladný hospodářský výsledek a nyní odcházím," uvedl Hřídel.

Předsedou představenstva se stal v lednu 2019. Zatímco ten rok skončila teplárna ve ztrátě 38,7 milionu Kč, rok poté v zisku 2,9 milionu. Za loňský rok plánovala zisk tři miliony.

Starosta řekl, že Hřídelův odchod byl předem dohodnutý. "Není to nic unáhleného. Svoji práci vytvořil, dostal teplárnu do plusu. Na dozorčí radě jsme připravili řešení, máme několik tipů na možného ředitele a budeme dělat výběrové řízení. Pokud to bude člověk, kterého předpokládáme, ani by nepotřeboval zaškolení," řekl starosta.

Teplárna loni několikrát přerušila dodávky firmě Energo, která zásobuje i přes 250 bytů na sídlišti Šumavská. Jeho obyvatelé tak byli opakovaně bez tepla a teplé vody. Teplárna a Energo vedou spor o platby za odběry, věc řeší soudy i ERÚ. Strakonice zároveň chtějí získat sto procent akcií v teplárně. Nejdřív chtějí koupit akcie od firmy Sev.en Energy, která drží 13 procent akcií. Potom by radnice měla přes 90 procent akcií a mohla vytěsnit drobné akcionáře.

V roce 2019 chtěla teplárna zdražit asi o 30 procent, jinak avizovala ztrátu až 89,5 milionu. Nové vedení se ale rozhodlo udržet cenu tepla téměř stejnou a zaměřilo se na změny v provozu. Ztrátu se povedlo snížit na 38 milionů. "I v následujícím roce se podařilo udržet cenu tepla. Za 24 měsíců společnost uspořila reálně víc než 120 milionů korun," uvedl Hřídel. Pro letošní rok zachovala firma stejnou cenu za teplo jako loni, gigajoule je za 635,40 koruny.

Teplárna také nahrazuje uhlí obnovitelnými zdroji. Spaluje víc biomasy. Loni měl být poměr biomasy k uhlí 90 ku deseti. "Doděláváme záložní trasu na biomasu a chystáme projekt uzavření chladicího okruhu a výstavbu další chladicí věže," řekl Hřídel.

Strakonická teplárna vytápí 7000 domácností a desítky firem. V roce 2020 měla tržby 314,3 milionu a zisk po zdanění 2,9 milionu. Předloni prodala 455,2 terajoulu (TJ) tepla. Vyplývá to z výroční zprávy. Město je většinovým akcionářem, má v teplárně 77,3 procenta akcií. Za loňský rok čeká teplárna podle ředitele zisk před zdaněním 8,8 milionu Kč. Tržby za loňský rok budou asi 318 milionů, výnosy 322 milionů. Letos plánuje firma zisk 2,9 milionu a výnosy 308 milionů.

