Referendum k obnovení těžby kamene na Tlustci bude v květnu

Místní referendum k obnovení těžby kamene na Tlustci v Brništi na Českolipsku bude 15. května. / Ilustrační foto

Místní referendum k obnovení těžby kamene na Tlustci v Brništi na Českolipsku bude 15. května. Rozhodli o tom ve středu zastupitelé obce. Přípravný výbor pro jeho vyhlášení získal 330 platných podpisů, v obci je zhruba 1050 voličů.

Referendem chtějí jeho organizátoři zvrátit loňské rozhodnutí obecního zastupitelstva, které po letech odmítání vydalo souhlas s obnovením těžby. "Aby se mohli občané sami rozhodnout, zda chtějí, aby Brniště (obec) těžbu podporovalo a souhlasilo s ní, protože stanovisko obce by měl zohlednit báňský úřad při povolování těžby," řekla ve středu zmocněnkyně přípravného výboru Lucie Kotrbatá.

Zastupitelé Brniště ve středu schválili i přes četné námitky veřejnosti podmínky kompenzační dohody s firmou Kamenolom Brniště, která chce těžbu na Tlustci obnovit. "Dohodu lze na základě výsledků referenda vypovědět," uvedl starosta Michal Vinš (Moderní a nezávislá obec). Podle zastupitele Matyáše Kabeše (Moderní obec) ale schválení takového usnesení je s ohledem na referendum v rozporu se zákonem. "Bude zneplatněno," uvedl. Obrátit se hodlá na ministerstvo vnitra a chce podat i trestní oznámení.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Spor o obnovení těžby se táhne od roku 2012. Loni ministerstvo životního prostředí udělilo důležitou výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. O obnovení těžby čediče bude rozhodovat báňský úřad, Brniště bude účastníkem řízení. Důvodů pro odmítnutí je podle Kotrbaté vícero. Někteří místní se obávají ztráty vody, otřesů způsobených těžbou i nadměrné dopravní zátěže. "Myslíme si, že na to není dopravní infrastruktura připravená. Bojíme se i, že přijdeme o dominantu, o ten kopec. A bojíme se toho, že těžba nebude po 20 letech ukončená, těžko bude někdo zavírat rozběhnutý kamenolom," dodala. Proti obnovení těžby je také nedaleký Velký Valtinov a Jablonné v Podještědí.

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo ministerstvo životního prostředí. V letech 2003 a 2004 byla těžba krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. O obnovu těžby několik let usiluje firma Kamenolom. Počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně. Těžba je naplánována na 20 až 30 let. Pokud by se těžba obnovila, podle starosty by kompenzace pro obec za 20 let měla dosáhnout 100 milionů korun. Senátor za Českolipsko Jiří Vosecký (Starostové pro Liberecký kraj) si ale myslí, že je to málo. Za nízkou považuje dojednanou částku pět korun za každou vyexpedovanou tunu. "Cena poroste, bude jinde, měli byste jít na procenta," uvedl senátor.

