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Regiony na severu Itálie znovu trápí sucho, do Pádu se vlévá voda z moře

3.7.2026 12:18 (ČTK)
Satelitní pohled na řeku Pád.
Satelitní pohled na řeku Pád.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | European Space Agency / Flickr
Regiony na severu Itálie i letos řeší problémy se suchem a nedostatkem vody. Benátsko tento týden vyhlásilo kvůli suchu nouzový stav a sousední Lombardie rovněž zaznamenala výrazný srážkový deficit. V obou regionech, kde se letos konaly zimní olympijské hry, totiž málo sněžilo. Průtok největší řeky Pád je výrazně pod dlouhodobým průměrem, nízká je i naplněnost alpských jezer.
 
Region Benátsko vyhlásil ve čtvrtek stav nouze a nařídil vodohospodářským úřadům aktivovat úsporná opatření. Kraj vyzval občany, aby zacházeli s vodou hospodárně a omezili její používání při zbytných aktivitách, jako je například umývání aut či napouštění bazénů. Objem srážek v regionu se podle úřadů za uplynulý rok snížil o 28 procent.

"Rezervy vytvořené sněhem se předčasně vyčerpaly kvůli vysokým teplotám v dubnu a květnu," uvedl kraj s tím, že výrazný pokles průtoků zaznamenaly všechny hlavní řeky.

Podobnou situaci řeší i sousední Lombardie, která zatím nepřikročila k vyhlášení stavu nouze. Nedostatek závlahy však výrazně ohrožuje například zemědělství, uvedl ve čtvrtek krajský radní pro vodní zdroje Massimo Sertori. Situace se podle něj dala očekávat kvůli tomu, že v zimní sezoně bylo málo sněhu, který se kvůli vysokým teplotám už rozpustil, a kvůli tomu, že na jaře málo pršelo.

Srážkový deficit se projevuje na průtoku největší italské řeky Pád. Podle údajů Povodí Pádu průtok na stanici Pontelagoscuro, nedaleko od ústí, činil ve středu 313 metrů krychlových za sekundu. To je o dvě třetiny méně než dlouhodobý průměr za roky 1991 až 2020. Kvůli nízkému průtoku se do koryta řeky vlévá mořská voda. Podle médii takzvaný solný klín dosáhl už 20 kilometrů, což ohrožuje zásoby pitné vody a vody pro zemědělství. Míra naplněnosti velkých alpských jezer pak činí 53 procent.

Benátsko a Lombardie řeší problémy s nedostatkem vody v posledních letech opakovaně. Mohou za to vyšší teploty, menší srážky i to, že roste podíl prudkých dešťů. V obou regionech má tato situace dopady na hospodářství, například na zemědělství či výrobu elektřiny.

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