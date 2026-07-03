Regiony na severu Itálie znovu trápí sucho, do Pádu se vlévá voda z moře
"Rezervy vytvořené sněhem se předčasně vyčerpaly kvůli vysokým teplotám v dubnu a květnu," uvedl kraj s tím, že výrazný pokles průtoků zaznamenaly všechny hlavní řeky.
Podobnou situaci řeší i sousední Lombardie, která zatím nepřikročila k vyhlášení stavu nouze. Nedostatek závlahy však výrazně ohrožuje například zemědělství, uvedl ve čtvrtek krajský radní pro vodní zdroje Massimo Sertori. Situace se podle něj dala očekávat kvůli tomu, že v zimní sezoně bylo málo sněhu, který se kvůli vysokým teplotám už rozpustil, a kvůli tomu, že na jaře málo pršelo.
Srážkový deficit se projevuje na průtoku největší italské řeky Pád. Podle údajů Povodí Pádu průtok na stanici Pontelagoscuro, nedaleko od ústí, činil ve středu 313 metrů krychlových za sekundu. To je o dvě třetiny méně než dlouhodobý průměr za roky 1991 až 2020. Kvůli nízkému průtoku se do koryta řeky vlévá mořská voda. Podle médii takzvaný solný klín dosáhl už 20 kilometrů, což ohrožuje zásoby pitné vody a vody pro zemědělství. Míra naplněnosti velkých alpských jezer pak činí 53 procent.
Benátsko a Lombardie řeší problémy s nedostatkem vody v posledních letech opakovaně. Mohou za to vyšší teploty, menší srážky i to, že roste podíl prudkých dešťů. V obou regionech má tato situace dopady na hospodářství, například na zemědělství či výrobu elektřiny.
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