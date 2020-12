Německo plánuje snížit dotace na solární a větrné farmy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jarka Černá Z dokumentu podle Reuters nevyplývá, na kolik let bude podpora zkrácena, ani kdy by změny měly vstoupit v platnost.

Německá vládní koalice plánuje zkrátit dotační období na solární a větrné farmy. Vyplývá to z návrhu novely zákona o obnovitelných zdrojích, do kterého nahlédla agentura Reuters. Nyní tato zařízení čerpají vládní podporu 20 let. Zákonodárci mají návrh schválit tento týden.

Z dokumentu podle Reuters nevyplývá, na kolik let bude podpora zkrácena, ani kdy by změny měly vstoupit v platnost. Uvádí se v něm ale, že solární a větrné elektrárny by nejpozději od roku 2038 neměly dostávat podporu žádnou.

V dřívějších letech zvyšovalo Německo energetickou kapacitu z větru a sluneční energie každoročně o pět gigawattů. V roce 2018 schválilo plán zvýšit v příštích třech letech výrobu větrné a solární energie o dalších osm gigawattů. Vláda ale tehdy zároveň snížila dotaci na výrobu solární energie na 8,9 eur z 11,09 eur za kilowatthodinu.

