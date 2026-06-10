Reuters: Revize ETS podpoří investice v průmyslu, komise prodlouží povolenky zdarma
Česká republika je jednou z unijních zemí, které hlasitě požadují změnu systému emisních povolenek EU ETS. Po skončení březnového summitu EU premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko bude dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu ze systému povolenek do roku 2034.
Evropská komise už začátkem dubna představila první změnu systému obchodování s emisními povolenkami. Navrhla upravit takzvanou Rezervu tržní stability (MSR), která reguluje trh s emisními povolenkami. Nově by povolenky neměly být zneplatněny v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Místo toho budou ponechány jako zásoba do budoucna. Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost.
Podle dokumentu, ze kterého cituje Reuters, by revize měla Rezervu tržní stability komplexně reformovat. "Revize EU ETS prodlouží systém bezplatného přidělování emisních povolenek a více jej propojí s investicemi provedenými v Evropské unii. Rovněž uloží členským státům povinnost využívat větší část příjmů z emisních povolenek na dekarbonizaci odvětví zahrnutých do systému EU ETS," stojí v dokumentu unijní exekutivy.
I podle zdrojů ČTK by komise v plánované revizi chtěla, aby systém obchodování s emisemi více motivoval k investicím a k inovacím a aby ti, kteří za povolenky platí, dostali své peníze zpět. Evropská komise podle všeho plánuje jít cestou dát k dispozici více povolenek zdarma, ale bude to chtít podmínit dekarbonizačními plány na straně podniků. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka by tato cesta byla přijatelná i pro Českou republiku.
"My si uvědomujeme, že určitá míra dekarbonizace a ekologizace být musí, ale nesmí to být direktivním způsobem, jako to bylo v minulosti. Já věřím, že Evropa střízliví," řekl nedávno Havlíček novinářům v Bruselu.
Skupina téměř pěti desítek investičních společností spravujících aktiva v hodnotě kolem 12 bilionů eur (téměř 300 bilionů Kč) dnes vyzvala představitele EU, aby v rámci plánované revize systém emisních povolenek nerozmělňovali. "Robustní a předvídatelný systém obchodování s emisními povolenkami musí zůstat základem čisté průmyslové budoucnosti Evropy," píše se v jejich prohlášení. Připravovaná revize podle prohlášení "představuje příležitost k rozvoji ETS, nikoli k jeho rozmělnění".
Walter Hatak z investiční společnosti Erste Asset Management varoval, že oslabení ETS by zvýšilo regulační nejistotu a mohlo by znamenat potrestání podniků, které již investují do elektrifikace, čistých průmyslových procesů a technologií s nízkými uhlíkovými emisemi.
Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Rozšíření systému ETS 2 má být zprovozněno po ročním odkladu v roce 2028 a mělo by se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který by měl zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Tereza Šupová
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