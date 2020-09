Ropný gigant BP vstupuje do odvětví větrných elektráren na moři

Pavel Hanzl 10.9.2020 13:57

Tudy vede cesta, kdy ropné firmy zbohatlé na fosilním uhlíku investují do OZE.

Úplně jiná situace je v Rusku, kde stejně zbohatlý stát investuje jen do strojů na zabíjení lidí - do zbraní.

To je taky jeden ze silných důvodů, proč chci být občanem Západu a ne Východu.

