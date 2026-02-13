Rozpočet KRNAP klesne, péče o přírodu zůstává prioritou i přes finanční škrty
Kvůli škrtům plánují správci parku vyčerpat většinu rezervního fondu. Je tam 151 milionů korun, správa parku letos plánuje vybrat 147 milionů. "Původně vznikl s tím, že má sloužit v souladu s legislativou ke krytí neočekávaných výdajů a nákladů, jako třeba kalamit kůrovcových či větrných," sdělil ČTK Drahný.
Navýšení těžeb dřeva je podle správců KRNAP až poslední řešení chybějících financí. "Národní parky jsou tady právě pro zachování přírody v jedinečném celoevropském kontextu. Správa KRNAP se řídí platným Lesním hospodářským plánem (LHP), mimochodem od poloviny loňského roku máme nový s desetiletou platností," sdělil ČTK Drahný. Na rozdíl od běžných hospodářských lesů má LHP v národních parcích povahu strategického dokumentu, který zohledňuje především ekologické a ochranářské cíle stanovené v Zásadách péče o KRNAP.
"Management Správy KRNAP bude i nadále usilovat o konstruktivní dialog se svým zřizovatelem, ministerstvem životního prostředí, s cílem objasnit možné dopady snižování rozpočtu prostřednictvím omezení provozní dotace na území KRNAP," uvedl Drahný.
Škrty v praxi by se mohly projevit například v omezení provozu informačních středisek, muzeí či údržby turistických cest. "Takový krok by však nepředstavoval dlouhodobě udržitelné řešení a mohl by mít dopad jak na kvalitu péče o území NP, tak na komfort jeho návštěvníků," sdělil Drahný. Navíc na řadu těchto aktivit šly peníze z EU a dalších programů, které jsou spojené s povinností zajištění udržitelnosti projektů i v následujících letech.
"Řešit škrty v rozpočtu snahou dohnat to v dotacích, vytváří problém pro budoucnost. Takové projekty totiž opět generují potřebu nákladů na řešení udržitelnosti, ale pak už z vlastních peněz," dodal Drahný. Zavedení vstupného do KRNAP podle něj není ve hře.
Správa KRNAP v období 2007 až 2013 do regionu získala z EU dotace 542 milionů korun a v období 2014 až 2020 přes jednu miliardu korun. Pro období 2021 až 2027 má schválené projekty za 436 milionů a za dalších 612 milionů korun má projekty ve fázi hodnocení nebo připravované. KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
O situaci v dalších národních parcích ČR kvůli možným škrtům dnes informoval server Novinky.cz. Mluvčí šumavského parku Jan Dvořák webu řekl, že národní park Šumava dostal loni z rozpočtu 182 milionů korun a letos mu chce ministerstvo dát 107 milionů korun.
Základní parametry návrhu státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun schválila Sněmovna hlasy vládní koalice v noci ze středy na čtvrtek. Nyní ho dostanou k projednání sněmovní výbory, konečné hlasování se očekává v březnu. Česko je nyní v rozpočtovém provizoriu, protože se rozpočet nepodařilo schválit do konce roku. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
