Rozšíření těžby u Nepomyšle na Lounsku může významně ovlivnit životní prostředí

7.11.2025 15:38 (ČTK)
Rozšíření těžby kaolinu a bentonitu u Nepomyšle nedaleko Podbořan na Lounsku může mít významný vliv na životní prostředí a zdraví. Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího řízení, které zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje na úřední desce. Úřad nařídil posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy tzv. velkou EIA. Postoj obce k těžbě je neutrální, řekl ČTK starosta Nepomyšle Pavel Bartuška (nez.). Netradiční koupání v kaolinovém lomu, kde je těžba nyní přerušena, využívají podle něj hlavně přespolní.
 
Dobývací prostor má teď plochu 11,6 hektaru, záměr je rozšíření o 15,6 hektaru na konečnou plochu 27,2 hektaru. Vlastní hornická činnost by se týkala pouze necelých šesti hektarů. Ložisko je kvůli sesuvu z roku 2002 v havarijním stavu, těžbu musela firma přerušit a lom zakonzervovat. Mezitím si k němu cestu našli rekreanti. Vzniklému jezírku s modrobíle zbarvenou vodou a bílým pískem, který pokrývá okolí, přezdívají místní Maledivy. Někteří tady i nocují, ačkoli je vstup zakázaný. "Zůstává po nich pak nepořádek. I když to není náš pozemek a koupají se hlavně lidé z okolí, protože my máme vlastní vodní plochu, spolupracujeme na úklidu," uvedl Bartuška.

Z průzkumů a posudků vyplynulo, že úplné zajištění a likvidace sesuvu bude vyžadovat posunutí svahů lomu za hranice současného dobývacího prostoru. Navrhovaný záměr rozšíření dobývacího prostoru umožní provedení sanace, respektive odtěžení sesuvu, který blokuje rozvoj těžby ložiska, a současně s tím i vydobytí veškerých zásob kaolinu a bentonitu, uvedli odborníci ve zveřejněném dokumentu.

Záměr počítá s těžbou průměrně 100 000 tun po dobu 29 let. Při maximální těžbě 150 000 tun ročně ložisko vystačí na 20 let. Surovinu odvezou kamiony do zpracovatelských závodů na Karlovarsku. Kaolin se využívá při výrobě porcelánu, v chemickém průmyslu, při výrobě papíru, ve stavebnictví, kosmetice, gumárenství.

V dokumentaci k vlivu na životní prostředí musí odborníci podle vyjádření krajského úřadu doplnit plán sanace a rekultivace, který vyloučí či výrazně sníží riziko ohrožení cenných zvláště chráněných druhů a bude zahrnovat možnosti využití území. Doplnit se musí biologický průzkum, kompenzační opatření ke zmírnění negativních vlivů těžby a další podrobnosti.

Městys Nepomyšl poslal krajskému úřadu svoje připomínky. "Rozhodně záměr představuje velký zásah do životního prostředí. Obava panuje z hluku, prašnosti. Proto klademe důraz na to, aby vše probíhalo co nejšetrněji vůči přírodě," uvedl starosta. "Náš pozemek to nicméně není a nestavíme se k záměru obecně kriticky," zdůraznil. Obec se podle něj bude ještě vyjadřovat při veřejném projednání, až bude podrobněji rozšíření těžby rozpracováno.

