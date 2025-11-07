Rozšíření těžby u Nepomyšle na Lounsku může významně ovlivnit životní prostředí
Z průzkumů a posudků vyplynulo, že úplné zajištění a likvidace sesuvu bude vyžadovat posunutí svahů lomu za hranice současného dobývacího prostoru. Navrhovaný záměr rozšíření dobývacího prostoru umožní provedení sanace, respektive odtěžení sesuvu, který blokuje rozvoj těžby ložiska, a současně s tím i vydobytí veškerých zásob kaolinu a bentonitu, uvedli odborníci ve zveřejněném dokumentu.
Záměr počítá s těžbou průměrně 100 000 tun po dobu 29 let. Při maximální těžbě 150 000 tun ročně ložisko vystačí na 20 let. Surovinu odvezou kamiony do zpracovatelských závodů na Karlovarsku. Kaolin se využívá při výrobě porcelánu, v chemickém průmyslu, při výrobě papíru, ve stavebnictví, kosmetice, gumárenství.
V dokumentaci k vlivu na životní prostředí musí odborníci podle vyjádření krajského úřadu doplnit plán sanace a rekultivace, který vyloučí či výrazně sníží riziko ohrožení cenných zvláště chráněných druhů a bude zahrnovat možnosti využití území. Doplnit se musí biologický průzkum, kompenzační opatření ke zmírnění negativních vlivů těžby a další podrobnosti.
Městys Nepomyšl poslal krajskému úřadu svoje připomínky. "Rozhodně záměr představuje velký zásah do životního prostředí. Obava panuje z hluku, prašnosti. Proto klademe důraz na to, aby vše probíhalo co nejšetrněji vůči přírodě," uvedl starosta. "Náš pozemek to nicméně není a nestavíme se k záměru obecně kriticky," zdůraznil. Obec se podle něj bude ještě vyjadřovat při veřejném projednání, až bude podrobněji rozšíření těžby rozpracováno.
reklama