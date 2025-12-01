https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rsd-pokracuje-v-priprave-prelozky-i-9-na-ceskolipsku-doplni-podminky-ekologu
Ředitelství silnic pokračuje v přípravě přeložky I/9 na Českolipsku, doplní podmínky ekologů

1.12.2025 00:56 | ČESKÁ LÍPA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | ulleo / Pixabay
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pokračuje v přípravě přeložky silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku, přestože soud zrušil stavbě výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů udělenou ministerstvem životního prostředí (MŽP). Ministerstvo následně zrušilo i původní rozhodnutí krajského úřadu a věc se nyní bude znovu projednávat, uvedla na dotaz ČTK regionální mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
 
S námitkami uspěla u liberecké pobočky krajského soudu ekologická organizace Děti Země. Soud dospěl k závěru, že podmínky, za nichž byla výjimka povolena, nebyly dostatečně konkrétní, zejména pokud jde o způsob kontrol při výstavbě i po jejím dokončení. Konstatoval, že se správní orgány nedostatečně vypořádaly s námitkami ekologického spolku. "Rozsudek respektujeme a vnímáme jej jako příležitost podmínky doplnit a zpřesnit tak, aby byla ochrana přírody ještě jasnější a transparentnější," uvedl ředitel Správy Liberec ŘSD Jan Wohlmuth.

Soud vyhověl pouze části námitek ekologů. "Ze tří bodů žaloby jsme uspěli u dvou. Jednak nebyly uvedeny konkrétní důvody pro zamítnutí našich návrhů vysadit dřeviny do zprovoznění silnice a zavést ekologický deník a jednak nebyl stanoven konkrétní způsob kontroly plnění všech uložených podmínek, neboť byly napojeny jen na kontrolování realizace silnice a nikoliv i zmírňujících a náhradních opatření za zásah," uvedl k rozsudku předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Sporný více než deset kilometrů dlouhý úsek plánované silnice I/9 z Dolní Libchavy do Nového Boru je součástí obchvatu, který by měl odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu z hustě obydlených oblastí. Práce na projektu začaly v roce 2008 a podle původních plánů po něm měla první auta projet před devíti lety. V roce 2010 ale stavbu z úsporných důvodů zastavil tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné). Hotová je část první etapy a pracuje se na druhé.

O obchvatu, který měl v České Lípě odvést dopravu mimo obydlená území, se mluví od 90. let. Město s 36.800 obyvateli je jedním z mála, která obchvat nemají. Středem České Lípy po silnici I/9 denně projede přes 14 000 aut. Trasa, která vede z více než poloviny přes území CHKO České středohoří, má i další odpůrce, spolu s ekologickými organizacemi se proti ní postavili lidé ve Slunečné nebo Skalici u České Lípy. Obávají se poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení pozemků i zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice.

Zatím je hotový úsek, který končí na začátku České Lípy v Dubici, od loňska stavbaři pracují na navazujícím 1,5 kilometru dlouhém úseku z Dubice do Dolní Libchavy za 544 milionů korun. Hotový má být příští rok. Náklady na úsek z Dolní Libchavy do Nového Boru odhaduje ŘSD na 2,2 miliardy korun, stavbu by chtělo zahájit v roce 2029.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
