Ředitelství silnic pokračuje v přípravě přeložky I/9 na Českolipsku, doplní podmínky ekologů
Soud vyhověl pouze části námitek ekologů. "Ze tří bodů žaloby jsme uspěli u dvou. Jednak nebyly uvedeny konkrétní důvody pro zamítnutí našich návrhů vysadit dřeviny do zprovoznění silnice a zavést ekologický deník a jednak nebyl stanoven konkrétní způsob kontroly plnění všech uložených podmínek, neboť byly napojeny jen na kontrolování realizace silnice a nikoliv i zmírňujících a náhradních opatření za zásah," uvedl k rozsudku předseda Dětí Země Miroslav Patrik.
Sporný více než deset kilometrů dlouhý úsek plánované silnice I/9 z Dolní Libchavy do Nového Boru je součástí obchvatu, který by měl odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu z hustě obydlených oblastí. Práce na projektu začaly v roce 2008 a podle původních plánů po něm měla první auta projet před devíti lety. V roce 2010 ale stavbu z úsporných důvodů zastavil tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné). Hotová je část první etapy a pracuje se na druhé.
O obchvatu, který měl v České Lípě odvést dopravu mimo obydlená území, se mluví od 90. let. Město s 36.800 obyvateli je jedním z mála, která obchvat nemají. Středem České Lípy po silnici I/9 denně projede přes 14 000 aut. Trasa, která vede z více než poloviny přes území CHKO České středohoří, má i další odpůrce, spolu s ekologickými organizacemi se proti ní postavili lidé ve Slunečné nebo Skalici u České Lípy. Obávají se poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení pozemků i zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice.
Zatím je hotový úsek, který končí na začátku České Lípy v Dubici, od loňska stavbaři pracují na navazujícím 1,5 kilometru dlouhém úseku z Dubice do Dolní Libchavy za 544 milionů korun. Hotový má být příští rok. Náklady na úsek z Dolní Libchavy do Nového Boru odhaduje ŘSD na 2,2 miliardy korun, stavbu by chtělo zahájit v roce 2029.
