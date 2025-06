Rudolfov u Českých Budějovic schválil vznik parku Údolí Rudolfovského potoka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zastupitelé města Rudolfov na Českobudějovicku schválili vznik přírodního parku Údolí Rudolfovského potoka. Zároveň schválili jeho rozšíření o hráz Královského rybníka s lipovým stromořadím a o rybník Blaheta včetně přítoku, řekl ČTK starosta Jan Kavalír (ODS). Park má vzniknout na území čtyř obcí, kromě Rudolfova se kladně už vyjádřily Hlincová Hora a Zvíkov, vyjádřit se má ještě Jivno. O vyhlášení parku bude rozhodovat jihočeský krajský úřad.Splnil se také požadavek z březnového zastupitelstva, kdy zastupitelé požadovali přesné vymezení hranice parku a jejího zásahu do parcel. "To ještě neznamená, že park v tuto chvíli vzniká, ale je to předběžný souhlas našeho města, že s parkem souhlasíme. A zastupitelstvo mě ještě pověřilo, abych jednal s krajským úřadem o dalším rozšíření území parku o zhruba 15 pozemků,“ řekl Kavalír. Možné rozšíření zahrnuje přírodně cennou část krajiny nad Jivenskou ulicí v katastrálním území Rudolfov, kde pramení drobný tok a jsou tam zalesněné svahy.

Park se má rozkládat na ploše více než 130 hektarů na katastrech obcí Hlincová Hora, Jivno, Rudolfov a Zvíkov u Lišova. V lokalitě o rozloze přibližně 13 hektarů žijí vzácní živočichové a rostou chráněné rostliny. Vznik parku Údolí Rudolfovského potoka už podpořila Hlincová Hora, Zvíkov uvedl, že k tomu nemá žádné připomínky, zbývá vyjádření obce Jivno, která má čas do konce července. Jakmile se vyjádří všechny dotčené obce, krajský úřad projedná vznik parku s majiteli pozemků.

Středem území protéká Rudolfovský potok, ve východní části další dva potoky. V údolí je dosud evidováno 51 zvláště chráněných druhů, například rak říční nebo obojživelníci čolek velký a mlok skvrnitý, orchideje prstnatec májový a pětiprstka žežulník. České Budějovice nemají ve městě a v nejbližším okolí do deseti kilometrů žádný přírodní park. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR už vydala odborné doporučení k vyhlášení přírodního parku.

O vznik parku usiluje rudolfovský spolek Náš domov od roku 2012. Cílem je, aby se vymezené území pro park dál nezmenšovalo obytnou nebo rekreační výstavbou nebo do něj nezasáhlo budování silnice. V současnosti oblast slouží k rekreaci, územím vedou turistické, cyklistické a naučné stezky.

