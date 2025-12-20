https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novy-prales-na-jestedu-chteji-ekologove-spolku-cmelak-rozsirit-o-4-5-hektaru
Přihlášení

Nový prales na Ještědu chtějí ekologové spolku Čmelák rozšířit o 4,5 hektaru

20.12.2025 19:34 | LIBEREC (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Čmelák
Prales na Ještědském hřebeni u Liberce, který 20 let budují ekologové spolku Čmelák, by se mohl rozšířit o 4,5 hektaru u takzvané Liščí skály nad Šimonovicemi. Celkem by pak měl 41 hektarů. Na výkup pozemku potřebuje Čmelák milion korun, veřejnost může přispět koupí dárkového certifikátu. ČTK o tom informoval Jan Korytář, který má rozvoj Nového pralesa a výkupy pozemků ve spolku na starost.
 
Spolek Čmelák - Společnost přátel přírody zahájil projekt Nový prales v roce 2004 na sedmihektarovém pozemku a postupně přikupoval další. Na většině z nich rostly smrkové monokultury, které lesníci na původní louky vysázeli v 60. letech minulého století. Les byl navíc tak hustý, že v něm prakticky nic jiného nerostlo. Ekologové porosty postupně mění na přírodě blízké lesy.

Nový prales v současnosti tvoří šest pozemků. Organizace je chce postupně propojit v jediný druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný les. "Na části nového pozemku proběhla nedávno těžba, což nás mrzí, ale zároveň to otevírá prostor pro výsadbu druhově bohatého lesa. Vysadíme tam jedle, buky, javory, jasany, ale i vzácnější jilmy, třešně ptáčnice či tisy. Část území ponecháme přirozené obnově," řekl odborný garant projektu Jiří Antl.

Na novém pozemku roste už dnes podle Korytáře 130 let starý les. "Zůstane zachován, stromy tam tak budou moci dorůst do maximální velikosti. Naším cílem je, aby zde v budoucnu rostly i 200 až 300 let staré stromy, které dnes v běžných lesích téměř nenajdete," dodal.

Do projektu obnovy lesa na Ještědském hřebeni se zapojily stovky dobrovolníků. Pomohli vysázet přes 80 000 sazenic a postavit několik kilometrů zábran, které chrání mladé stromky před zvěří.

ss

smějící se bestie

20.12.2025 19:58
A co jim v tom brání, co ?
Že by neochota jít na brigády a ty potřebné peníze si vydělat, no !
Odpovědět
 
