Nový prales na Ještědu chtějí ekologové spolku Čmelák rozšířit o 4,5 hektaru
Nový prales v současnosti tvoří šest pozemků. Organizace je chce postupně propojit v jediný druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný les. "Na části nového pozemku proběhla nedávno těžba, což nás mrzí, ale zároveň to otevírá prostor pro výsadbu druhově bohatého lesa. Vysadíme tam jedle, buky, javory, jasany, ale i vzácnější jilmy, třešně ptáčnice či tisy. Část území ponecháme přirozené obnově," řekl odborný garant projektu Jiří Antl.
Na novém pozemku roste už dnes podle Korytáře 130 let starý les. "Zůstane zachován, stromy tam tak budou moci dorůst do maximální velikosti. Naším cílem je, aby zde v budoucnu rostly i 200 až 300 let staré stromy, které dnes v běžných lesích téměř nenajdete," dodal.
Do projektu obnovy lesa na Ještědském hřebeni se zapojily stovky dobrovolníků. Pomohli vysázet přes 80 000 sazenic a postavit několik kilometrů zábran, které chrání mladé stromky před zvěří.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
smějící se bestie20.12.2025 19:58
Že by neochota jít na brigády a ty potřebné peníze si vydělat, no !