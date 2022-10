RWE v Německu urychlí odklon od uhlí, nyní ale prodlouží chod uhelných zdrojů. Obec Lützerath bude zbořena

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Arne Müseler pro Dokumentation Garzweiler / Arne Müseler pro Dokumentation Garzweiler / Wikimeda Commons Tisková konference, které se zúčastnila i ministryně hospodářství a ochrany klimatu Severního Porýní-Vestfálska Mona Neubauerová, definitivně zpečetila osud západoněmecké obce Lützerath. Obec, která stojí na uhelném nalezišti, bude zbořena. Na fotografii pohled na obec v roce 2019 před demolicí

Německá energetická společnost RWE o osm let uspíší odklon od uhlí, nově tak počítá s rokem 2030. Minulý týden to oznámili spolkový ministr hospodářství Robert Habeck a šéf RWE Markus Krebber. Součástí dohody mezi Berlínem, RWE a spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko je ale prodloužení chodu rezervních uhelných elektráren do jara 2024. Tyto bloky měly být původně odpojeny ke konci letošního roku.

"Soustředíme se na zvládnutí energetické krize a velmi vysokých cen energií. Kvůli tomu se nyní neobejdeme bez výroby energie z uhlí," řekl Habeck. Německo se stejně jako ostatní evropské státy po ruské invazi na Ukrajinu potýká s nedostatkem plynu, který Evropa chtěla využít k přechodu k čistým a obnovitelným zdrojům energie.

Německo kvůli snížení spotřeby plynu spustilo uhelné elektrárny, které dosud drželo v rezervě. Habeck řekl, že takový postup byl nezbytný, ale že Berlín nadále počítá se svými klimatickými cíli. Prohlásil také, že Německo po roce 2024 musí výrazně urychlit odchod od uhlí.

Německý zákon počítá s útlumem uhelné energetiky do roku 2038. Vládní koaliční smlouva sociálních demokratů, Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) ale uvádí, že v ideálním případě by mohlo Německo přestat spalovat uhlí pro výrobu energie už do roku 2030. K tomuto datu země podle Habecka plánuje získávat až 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 až 100 procent.

Tisková konference, které se zúčastnila i ministryně hospodářství a ochrany klimatu Severního Porýní-Vestfálska Mona Neubauerová, definitivně zpečetila osud západoněmecké obce Lützerath. Obec, která stojí na uhelném nalezišti, bude zbořena.

"Uhlí pod Lützerathem potřebujeme vytěžit," řekl Habeck. Podle Neubauerové záchrana místa nebyla kvůli rozvoji těžby možná. Likvidace dalších obcí se ale už podle dohody neplánuje.

