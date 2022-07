Safari Park ve Dvoře otevře expozici tučňáků brýlových, bude největší v Česku a průchozí Foto | Helena Hubáčková / Safari park Dvůr Králové Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Safari Park Dvůr Králové nad Labem v pondělí 11. července otevře expozici tučňáků brýlových, která bude největší v Česku. Tučňáky bude zoo chovat poprvé ve své šestasedmdesátileté historii. Dvorská zoo se specializuje na Afriku. "Chov tučňáků je nesmírná výzva, je velmi obtížný. Tučňáků navíc v přírodě stále rychle ubývá a takováto záloha v lidské péči je stále potřebnější. Z pohledu osvěty o Africe mají tučňáci navíc také výsadní postavení. Mnoho lidí překvapí, že tučňáci v Africe vůbec žijí," uvedl ředitel zoo Přemysl Rabas.Pavilon tučňáků brýlových, jejichž domovinou je pobřeží Namibie a Jihoafrické republiky, je součástí budovaného komplexu Jihozápadní Afrika. Zoo jej staví v sousedství vily ředitelství na místě bývalé slévárny, kterou zoo v minulosti získala pro své rozšíření. Komplex, jehož výstavba v součtu přijde na více než 100 milionů korun, již nabízí průchozí voliéru pro plameňáky růžové a další mokřadní ptáky. V budoucnu jej osídlí také zebry Hartmannové, hyeny, volavky obrovské nebo pelikáni. Expozice je průchozí a její tvůrci napodobili namibijské město Lüderitz na pobřeží Atlantského oceánu. Na břehu bazénu je dřevěné molo s lodním jeřábem, funkční rezavý maják nebo soubor typicky hrázděných domků s odkazem na evropské osadníky v oblasti. Vše doplňují dvě lodě na oblázkové pláži. Na pláži mají tučňáci speciální hnízdní boudy, které by měli obydlet a později v nich i vyvádět mláďata. Venkovní část expozice by tučňáci měli obývat po celý rok. Mají ale i vnitřní zázemí se dvěma bazénky a chovatelskou přípravnou. Větší část zázemí tvoří rozsáhlý systém filtrace vody. Potravou tučňáků budou mořské ryby. Na vybudování expozice zoo získala dotaci z česko-polského evropského projektu se zoo v Opole. Hejno 24 tučňáků brýlových do zoo dorazilo na konci června. Safari park je přivezl z nizozemských zoo v Arnhemu a Amsterdamu. Jejich získání předcházela dlouhá jednání s koordinátorem evropského chovu i několik týdnů stáží dvorských chovatelů u kolegů chovajících tučňáky v Nizozemsku a polské Vratislavi. "Podařilo se nám získat zajímavou skupinu složenou z letošních mláďat i dospělých ptáků v reprodukčním věku, to je velmi důležité pro budoucí odchovy," uvedl zoolog Michal Podhrázský. Mladé ptáky od těch dospělých lze snadno rozlišit. Zatímco dospělí jsou kontrastně černo-bílí, u mláďat jsou barvy jemnější a šedavé. Tučňák brýlový patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá. Od 80. let minulého století se jejich populace zmenšila o více než polovinu, a to kvůli úbytku potravy a znečišťování oceánů. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku ještě Zoo Ústí nad Labem. Tučňáky Humboldtovy chovají zoo v Praze, Liberci, Plzni a ve Zlíně. Areál Jihozápadní Afrika by zoo chtěla dokončit před hlavní sezonou roku 2023, některé části otevře dříve. Kvůli zdražení úvěrů a stavebních prací však zoo původní záměr redukovala. "V komplexu nebudou expozice krokodýlů, vyder a voliéra dravých ptáků. Nechtěli jsme safari park příliš zadlužovat," řekl Rabas. Již před více než třemi lety zoo z projektu vyškrtla vodní kanál, po kterém by návštěvníci jezdili na lodičkách. "To by projekt extrémně prodražilo," řekl Rabas. Úsporu na vyřazených expozicích krokodýlů nilských a dravých ptáků odhadl na 50 milionů korun. Jihozápadní Afriku zoo financuje z úvěru, z dotace z projektu se zoo Opole a penězi od kraje, který je zřizovatelem zoo. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

