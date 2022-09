Samice orangutana Ňuninka opustila ústeckou zoo, domov našla ve Francii Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matěj Kynšt / Zoo Ústí nad Labem Už v březnu zoo opustila i samice Cantik, potomek Ňuňáka a Ňuninky, domovem se jí stala německá zoo Rostock. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Samice orangutana bornejského Ňuninka v pondělí opustila zoologickou zahradu v Ústí nad Labem. Včera dorazila do nového domova, francouzského Zooparku Beauval, informoval mluvčí ústecké zoo Vít Lukáš. Důvodem stěhování jsou nevyhovující podmínky v severočeské zoo, na něž upozornila i Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Ňuninka přišla do ústecké zoo společně se samcem Ňuňákem v roce 1989. Jejich věk nebylo možné přesně určit, protože až po transportu z Kambodže se zjistilo, že jejich doklady byly falešné. Šlo tedy o nezákonný obchod pašeráků. Ňuňák, který si před lety zahrál ve filmu Marie Poledňákové Dva lidi v zoo, byl před pěti lety utracen. Zvíře trpělo pokročilou fází rakoviny. Jeho vycpanina je k vidění v ústeckém muzeu. Vlastnímu transportu Ňuninky předcházela důkladná příprava. Chovatelky s Ňuninkou pravidelně trénovaly dobrovolný nástup do transportní bedny, aby nebylo nutné použít anestezii. "Poslední týden před odjezdem u nás byla i její budoucí chovatelka, která se s Ňuninkou učila komunikovat a navázala vztah. Postupně si také získávala její důvěru, což je pro lidoopy velmi důležité směrem k adaptaci na nové prostředí," řekla hlavní zooložka Petra Padalíková. V pondělí brzy ráno Ňuninka bez problému nastoupila do transportní bedny, během několika minut byla připravena k odjezdu. Na cestě ji doprovázela její chovatelka Lucie Brožová a veterinární asistentka Jitka Nesvorová. Obě zůstanou v Beauval několik dní, aby samici pomohly s adaptací na nové chovatele i prostředí. Cesta do Beauval trvala celý den, Ňuninka i její doprovod ji zvládly bez problémů. "Ňuninka cestou dobře komunikovala a přijímala potravu. Hned po příjezdu byla přepuštěna do ubikace v zázemí, kde bude postupně seznamována přes mříže s ostatními orangutany a podle průběhu následně vypuštěna do společné expozice," doplnila Nesvorová. "Ihned po vypuštění do nového prostředí byla Ňuninka velmi pozitivně naladěna, přijímala potravu a zvědavě a sebevědomě prozkoumávala okolí," uvedla Brožová. Ňuninka by mohla podle ředitelky zoo Ilony Pšenkové mít ještě potomka. "Do Beauval byl totiž loni dovezen mladý chovný samec z Maďarska, který je také geneticky velmi cenný," podotkla ředitelka. V březnu zoo opustila samice Cantik, potomek Ňuňáka a Ňuninky, domovem se jí stala německá zoo Rostock. Důvodem jejího stěhování byly také nevyhovující podmínky, kvůli kterým a dalším nedostatkům EAZA pozastavila zoo v Ústí nad Labem plné členství. V ústecké zoo tak zůstal pouze třiapadesátiletý samec Ferda, který je křížencem orangutana bornejského a sumaterského. Jeho transport by byl vzhledem k vysokému věku velmi rizikový. Jelikož orangutani bornejští patří mezi tradiční a návštěvníky velmi oblíbené druhy, dělá zoo vše pro jejich brzký návrat. V tuto chvíli pracují zaměstnanci na studii projektu nového pavilonu Asijský dům, který by měl vzniknout přebudováním pavilonu slonů a adaptací přilehlých výběhů. Sloninec ještě do konce srpna obývala slonice Delhi, která byla úspěšně převezena do Francie. Ústecká zoo se však nevzdává ani chovu slonů. Počítá s ním v novém plánu rozvoje zoo, takzvaném generelu. Je ale nutné rozšířit areál na rozlehlé louky Mariánského vrchu, kde se plánuje stavba pavilonu pro skupinu sloních samců. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

