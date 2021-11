Samice plejtváka obrovského narazila u Calais na mělčinu a nepřežila

Samice plejtváka obrovského narazila na mělčinu u severofrancouzského přístavu Calais. Podle agentury AFP byla nemocná a náraz nepřežila. Třicetiletý kytovec dlouhý 19 metrů vážil 15 tun.

"Byla to asi třicet let stará samice plejtváka, která v sobotu uvízla u břehu. Byla nemocná a když se dostala do Calais, byla ještě živá. Přiblížila se ale příliš ke skále a uvízla," Citovala AFP šéfa úřadu zabývajícího se životem savců na severu Francie Jackyho Karpouzopoulose.

French animal experts said on Sunday they were preparing to conduct an autopsy on a 19-metre-long fin whale that died after getting stranded at the northern port of #Calais https://t.co/SsqnvOxIUy pic.twitter.com/NFtUtIzuuF