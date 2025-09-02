https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sanace-skladky-v-pardubicich-zacne-pristi-tyden-je-v-miste-planovane-haly
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Sanace skládky v Pardubicích začne příští týden, je v místě plánované haly

2.9.2025 17:51 | PARDUBICE (ČTK)
Tento týden začíná sanace skládky komunálního odpadu v lokalitě Nová Cihelna v Pardubicích. Na místě plánuje investor postavit multifunkční halu za 10,5 miliardy korun, informoval v tiskové zprávě člen investorského týmu Pavel Poulíček.
 
"Dalším krokem bude zavibrování štětovnic. Těmi se vymezí území, kde bude následně probíhat sanace," uvedl minulý týden Jiří Deml, ředitel výstavby D+D REAL developerské společnosti, která realizuje projekt nové multifunkční arény.

Štětovnice jsou stavební konstrukční prvky, ze kterých se vibrováním sestavuje štětová stěna pro zamezení sesuvu půdy. Práce začnou v pondělí 1. září a trvat budou několik měsíců. "Zároveň začne oplocování pozemku z důvodu zajištění bezpečnosti," uvedla společnost ve zprávě.

Na pozemcích v lokalitě Nová Cihelna je skládka tuhého komunálního odpadu z druhé poloviny minulého století. V červnu tam investor přivezl pásové rypadlo s velkoobjemovou lžící, bude sloužit k sanaci.

Investorem je prostřednictvím své firmy podnikatel Petr Dědek, který je majoritním vlastníkem HC Dynamo. Arénu chce Dědek stavět pro 22.000 lidí. Termín dokončení investor ještě neví, předběžně avizovaný rok 2027 to nebude. Aréna by měla sloužit sportu, v první řadě hokeji. Má být místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku.

