Sanace skládky v Pardubicích začne příští týden, je v místě plánované haly
Štětovnice jsou stavební konstrukční prvky, ze kterých se vibrováním sestavuje štětová stěna pro zamezení sesuvu půdy. Práce začnou v pondělí 1. září a trvat budou několik měsíců. "Zároveň začne oplocování pozemku z důvodu zajištění bezpečnosti," uvedla společnost ve zprávě.
Na pozemcích v lokalitě Nová Cihelna je skládka tuhého komunálního odpadu z druhé poloviny minulého století. V červnu tam investor přivezl pásové rypadlo s velkoobjemovou lžící, bude sloužit k sanaci.
Investorem je prostřednictvím své firmy podnikatel Petr Dědek, který je majoritním vlastníkem HC Dynamo. Arénu chce Dědek stavět pro 22.000 lidí. Termín dokončení investor ještě neví, předběžně avizovaný rok 2027 to nebude. Aréna by měla sloužit sportu, v první řadě hokeji. Má být místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku.
