Sdružení vlastníků lesů chce zrušit některé zákazy lovu spárkaté zvěře
K úspěšné regulaci jelena siky podle SVOL přispěje odstranění překážek výkonu práva myslivosti a zjednodušení administrativy spojené s lovem spárkaté zvěře. Mezi hlavní návrhy, které by se měly promítnout do legislativy, řadí sdružení zjednodušení lovu této zvěře v honitbách, kde nejsou stanoveny minimální a normované stavy. V odůvodněných případech rozšíření možnosti lovu i mimo běžně povolenou dobu.
Sdružení dále navrhuje zrušit nebo zmírnit některá omezení lovu, například zákaz lovu s použitím umělého osvětlení, trofejové spárkaté zvěře v noci, v blízkosti honiteb či u slanisek, kam se zvěři záměrně dává sůl a minerály. Měly by být také možné výjimky pro společné lovy některých druhů zvěře. Podle SVOL by měla být zachována možnost lovu lišky obecné za pomoci vycvičených psů, takzvaných norníků, jako nástroje její regulace.
"Dlouhodobě usilujeme o koncepční změnu zákona o myslivosti. Bez výše uvedených změn ale nebude ani avizovaná technická novela funkční. Věříme, že společným jednáním lze nalézt řešení, která budou ku prospěchu myslivecké praxe, vlastníků honebních pozemků i státu," uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.
Jelen sika byl do Evropy i na území dnešní ČR dovezen v 19. století jako zajímavost pro chov v oborách. Po druhé světové válce se rozšířil do volné přírody. V současnosti je v Česku každoročně loven v 602 honitbách a množství ulovených kusů stále narůstá. V uplynulém mysliveckém roce dosáhl podle Českého statistického úřadu počet odstřelem ulovených jelenů sika 22.450 kusů. Podle statistiků šlo o druhý nejvyšší odstřel v historii, přičemž rekord z předchozího roku činil 22.829.
Jelena sika lze chovat na farmách a podle dřívějších informací jej mají chovatelé také ve 39 oborních chovech. V zoologických zahradách se chová pouze poddruh sika vietnamský, a to ve čtyřech zahradách.
SVOL má podle informací z konce loňského dubna 734 členů s celkovou výměrou lesů okolo 550.000 hektarů, což je 21 procent výměry všech lesů v ČR.
