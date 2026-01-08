https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sebestyan-cr-zada-prisnejsi-ochranna-opatreni-pokud-jde-o-dohodu-s-mercosurem
Šebestyán: ČR žádá přísnější ochranná opatření, pokud jde o dohodu s Mercosurem

8.1.2026 01:31 | BRUSEL (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Česká republika chápe potřebu obchodních dohod, jako je například nyní dokončovaná dohoda s Mercosurem, přivítala by ale daleko přísnější ochranná opatření. Českým novinářům v Bruselu to řekl nový ministr zemědělství Martin Šebestyán, který se zúčastnil narychlo svolaného odpoledního jednání unijních ministrů s představiteli Evropské komise.
 
Zástupci komise podle něj přislíbili tyto výhrady řešit ještě do konce tohoto týdne. Unijní exekutivu na schůzce zastupovali komisař pro obchod Maroš Šefčovič, pro zemědělství Christophe Hansen a pro bezpečnost potravin Olivér Várhelyi.

"Domníval jsem se, že sem jedu primárně řešit reakci Evropské komise na protesty našich zemědělců 18. prosince. Musím říci, že jsem očekával více konkrétních závěrů," uvedl Šebestyán. Ocenil nicméně, že nová předsednická země Kypr přislíbila rychlejší postup, pokud jde o řešení výhrad farmářů zejména, pokud jde o budoucí společnou zemědělskou politiku a její strukturu.

Debata pak byla podle českého ministra částečně ovlivněna tím, že právě tento pátek by měli zástupci členských států definitivně schvalovat obchodní dohodu EU se zeměmi Mercosuru, který zahrnuje Brazílii, Argentinu, Paraguay, Uruguay a Bolívii.

"My chápeme potřebu obchodních dohod. Nejenom u Mercosuru, ale obecně bychom přivítali daleko přísnější ochranná opatření u těchto dohod," uvedl Šebestyán. "Čekáme ještě na reakci z Evropské komise. Je to v gesci nejen ministerstva zemědělství, ale primárně ministerstva průmyslu a obchodu a pana premiéra," odpověděl na dotaz, zda už je Česko rozhodnuté, jak bude v pátek hlasovat.

Do prosincových protestů se zapojily tisíce farmářů, část z nich přijela do Bruselu i z Česka a ze Slovenska. Kritizovali zejména změny ve společné zemědělské politice EU a právě chystanou obchodní dohodu EU s jihoamerickým uskupením. Tu by měli unijní velvyslanci odsouhlasit v pátek 9. ledna, následně v pondělí 12. ledna by předsedkyně EK Ursula von der Leyenová měla odcestovat do Paraguaye, která nyní Mercosuru předsedá, aby dohodu podepsala.

Obchodní dohoda se skupinou latinskoamerických zemí byla připravována 25 let. Německo, Španělsko a severské státy EU míní, že pomůže vývozu, na který doléhají americká cla, a že sníží závislost na Číně díky přístupu k nerostným surovinám. Kritici se naopak obávají, že kvůli dohodě zaplaví unijní trh levné komodity, což bude na úkor evropských producentů.

Podobně jako Šebestyán hovořil i jeho slovenský kolega Richard Takáč. "Slovenská republika podporuje dohodu s Merkosurem, neboť se na to nemůžeme dívat jednostranně," řekl novinářům. "Mohu říct dva pohledy. Z pohledu člena vlády, který zastupuje Slovenskou republiku, je pro naši zemi dohoda s Mercosurem výhodná. Na druhou stranu jako ministr zemědělství vidím několik rizik a otazníků," dodal.

Slovenský ministr zemědělství zmínil rovněž potřebu zajistit ochranné mechanismy pro sektor zemědělství, jak pro dohodu s Mercosurem, tak i pro podobné dohody, jako je například dohoda s Ukrajinou. Jde podle něj zejména o nejrůznější kontroly a dodržování kvality dovážených výrobků tak, aby sektor zemědělství v Evropské unii nebyl ohrožen. "Mám pocit, že pravděpodobně by mohla být dohoda s Mercosurem schválena. Samozřejmě ale uvidíme, jak se k tomu definitivně postaví velké země," dodal Takáč.

"Myslím, že si jednotlivé členské státy uvědomují, že obchodní vztahy jsou součástí našeho bytí. Je to důležité pro rozvoj ostatních odvětví a samozřejmě i pro zemědělství, ale vždycky je to o podmínkách a každý chrání své zájmy," prohlásil ministr Šebestyán. "Jsem v této věci mírný optimista," odpověděl na dotaz, zda se podaří dohodu v pátek schválit.

Původně přitom měla být dohoda s Mercosurem schválena již před Vánoci, očekávalo se, že prosincový summit unijních prezidentů a premiérů k tomu dá politické požehnání. Ukázalo se ale, že kromě velkých států, jako je Francie a Polsko, má s dohodou problém i Itálie, jejíž premiérka Giorgia Meloniová žádala o odklad podpisu.

Summit se konal ve čtvrtek a trval do časných ranních pátečních hodin. Von der Leyenová měla dohodu podepsat následně v sobotu v Brazílii. Původní plán ale během čtvrtečního večera padl a šéfka komise naopak oznámila odložení podpisu dohody na leden. Nyní se nicméně zdá, že Itálii nabízené ústupky budou stačit a dohodu odsouhlasí.

