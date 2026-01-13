https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sebestyan-rozpocet-ministerstva-zemedelstvi-je-potreba-navysit-alespon-o-osm-miliard-korun
Šebestyán: Rozpočet ministerstva zemědělství je potřeba navýšit alespoň o osm miliard korun

13.1.2026 18:02 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Rozpočet ministerstva zemědělství (MZe) na letošní rok je podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) potřeba navýšit minimálně o osm miliard korun. Tato částka představuje hlavně náklady na kofinancování evropských dotací a také další neproplacené podpory slíbené v minulých letech, řekl Šebestyán v rozhovoru s ČTK.
 
Předchozí vláda navrhla MZe pro tento rok rozpočet 55,2 miliardy korun, což je ve srovnání s loňskem asi o sedm procent méně. Česko nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu bude kabinet Andreje Babiše (ANO) schvalovat v pondělí 26. ledna.

Současné jednání kabinetu o rozpočtu MZe nechtěl Šebestyán blíže komentovat, věří ale, že se podaří dosáhnout dohody. Za ideální částku, o kterou by se měl rozpočet resortu navýšit, označil deset miliard korun. "Ale nejsem si jistý, jestli to bude v letošním roce možné. Ta situace je opravdu hodně rozpočtově napjatá, takže samozřejmě počítám i s částkou nižší a připravujeme si i různé scénáře," doplnil.

Pokud by se rozpočet MZe nepodařilo dostatečně navýšit, žadatelé by třeba nedostali některé evropské dotace, jelikož k jejich vyplacení je potřeba, aby se finančně zapojily i samotné státy. "Resort by před sebou vláčel ty dluhy, které nebyl schopen ufinancovat. Doufám, že se do téhle situace nedostaneme," řekl Šebestyán.

Ministerstvo zemědělství bylo podle Šebestyána v posledních letech podfinancované. Zatímco v minulosti tvořil rozpočet MZe čtyři až pět procent výdajů státního rozpočtu, nyní je to 2,5 procenta, uvedl Šebestyán. "Musíme si uvědomit, že zemědělství a vlastně celý tento resort je dost strategický z pohledu České republiky, má na starosti produkci potravin a údržbu krajiny, mimo jiné je tady i politika vody, to znamená zásobování obyvatelstva vodou," doplnil.

Prezident Agrární komory Jan Doležal dříve ČTK řekl, že v rozpočtu MZe na letošní rok chybí zhruba 13 miliard korun. Z toho sedm až osm miliard korun podle něj tvoří povinné výdaje na kofinancování evropských dotací, další zhruba tři miliardy korun jsou ostatní nezbytné výdaje. "Zároveň sektor zatěžuje přibližně třímiliardový dluh přenesený z roku 2025, kdy chyběly prostředky na kofinancování podpory pro znevýhodněné oblasti, lesní a vodní hospodářství," uvedl tehdy Doležal.

Vláda odmítla návrh rozpočtu zpracovaný předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS), který počítal se schodkem 286 miliard korun. Na základě návrhu předchozí vlády se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nedá hospodařit a výsledkem by byl paralyzovaný stát. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který návrh rozpočtu připravil, její kritiku odmítl.

Rozpočtové provizorium znamená, že měsíční výdaje jsou omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů loňského roku. Naposledy v něm Česko fungovalo v roce 2022, kdy Fialova vláda odmítla návrh předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO) a vypracovala rozpočet vlastní.

