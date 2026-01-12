Šebestyán: Zájmem všech by mělo být, aby na trhu bylo co nejvíc českých potravin
"Zájmem všech by mělo být, aby ta surovina, potravina, výroba byla co možná největším způsobem krytá z těch domácích zdrojů, aby i oni jako obchodníci měli stabilní a předvídatelné prostředí z pohledu té dodávky. Tady se může cokoliv změnit, překlopit, a to je jeden z výchozích bodů, který je podle mě nutný," řekl Šebestyán. K tomu, aby bylo na trhu více českých potravin, je podle něj potřeba, aby měli výrobci odpovídající podmínky.
K omezení marží obchodních řetězců Šebestyán uvedl, že debata o tom se aktuálně vede. "Stanovili jsme si teď nějaký plán, jakým způsobem budeme ta opatření připravovat a je to souhrn opatření od monitoringu marží u základních potravin až po legislativní úpravy," řekl. Téma řešil i se SOCR, uvedl.
V programovém prohlášení kabinet také slibuje, že bude bránit český trh před levnými a nekvalitními dovozy.
"My nechceme samozřejmě to, aby do Evropy - a to nechce nikdo v rámci Evropské unie - přicházely potraviny a komodity, které jsou vyrobeny podle jiných standardů, než jsou ty evropské, to znamená prostřednictvím růstových hormonů, účinných látek, které jsou v Evropské unii zakázané," řekl Šebestyán. Není ale zastáncem toho, aby Česko dovoz z některé země zakázalo. Třeba Slovensko, Maďarsko a Polsko zakázalo dovoz některých zemědělských komodit z Ukrajiny. Evropská komise dříve uvedla, že zákazy dodávek nejsou opodstatněné, a to kvůli aktualizované dohodě o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou.
reklama