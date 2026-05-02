Šéf svazu včelařů: Jarní mrazy ovlivní nejen úrodu ovoce, ale i produkci medu

2.5.2026 14:55 | NASAVRKY (ČTK)
Letošní opakované jarní mrazy se projeví nejen na nižší úrodě ovoce, ale sníží i produkci medu. Novinářům to v Nasavrkách řekli ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a předseda Českého svazu včelařů Zdeněk Nekula.
 
Zatím naposledy mrzlo v noci na čtvrtek, kdy teploty klesly až k šesti či sedmi stupňům pod nulou, poškodilo to květy ovocných stromů i dalších plodin. Podle předběžného odhadu ovocnářů noční mrazy způsobily škody za stovky milionů korun.

"Počasí má obrovskou souvislost a vliv na včely a produkci medu. Může dojít k poklesu medného výnosu v letošním roce. Uvidíme, jaký bude další vývoj počasí, pokud došlo k pomrznutí květů, bude se to horko těžko dohánět," uvedl Nekula.

Ministerstvo se chce ve včelařství spolu s oborovými organizacemi soustředit na několik priorit. Patří mezi ně boj proti nákazám včel a falšování medu, vzdělávání či zvýšení zájmu mladých lidí o včelařství. Výstupem bude strategie sektoru, která se promítne ve formování včelařské politiky v období od roku 2028.

Český svaz včelařů sdružuje 45 000 chovatelů včel, což je 75 procent všech včelařů v Česku. O chov se zajímají lidé nejrůznějších věkových skupin, přibývá i těch ve středním věku. Podle Nekuly jsou pro chovatele velkým rizikem nákazy, ať už mor nebo hniloba včelího plodu, které v posledních letech decimují včelstva, nebo varroáza. Další hrozby přicházejí i ze zahraničí, například v podobě dovozů falšovaných medů.

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum v Nasavrkách bude od září příspěvkovou organizací ministerstva. Dosud je obecně prospěšnou společností, jejímiž zakladateli byly Český svaz včelařů a ministerstvo zemědělství. Podle ministra to škole pomůže k zajištění dlouhodobé existence a zvýšení zájmu o obor. Škola nabízí střední vzdělání ve včelařství i vzdělávání dospělých.

