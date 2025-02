Senátní výbor odmítl umožnit rituální porážky zvířat pro obchod s jejich masem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rituální porážky by podle senátního sociálního výboru neměly být umožněny pro obchod s masem zvířat, ale dál jen pro potřeby náboženských společností. Výbor se na tom dnes shodl na návrh Hany Kordové Marvanové z klubu ODS a TOP 09. Doporučil tak upravit novelu veterinárního zákona, podle níž zvířata nově bude nutné před usmrcením v rámci halal či košer porážek omráčit elektrickým proudem. Novelu projedná ještě senátní zemědělský výbor.Nové podmínky pro rituální porážky prosadila do novely čtveřice poslanců v čele s lidovcem Karlem Smetanou. Cílem jejich povolení pro komerční účely je podle zdůvodnění to, aby se zvířata k porážce v duchu náboženských pravidel nemusela vyvážet živá do zahraničí, především do Turecka. Místo nich se budou vyvážet až produkty. Rituální porážky má povolovat ministerstvo zemědělství, podle něhož má úprava umožnit konkurenceschopnost českých firem.

Proti úpravě se postavil Ústav ochrany zvířete a welfare. Podle něj do Česka budou kvůli rituálním porážkám přiváženy tisíce zvířat z ostatních evropských zemí. "Každý provozovatel jatek, komerční subjekt, bude moci za účelem svého zisku provádět rituální porážky, bez ohledu na potřeby tuzemských církví a náboženských organizací, ale na export do třetích zemí," uvedl ústav. Proti úpravě brojilo také hnutí Obraz - obránci zvířat, které ji považuje za absurdní a omračování zvířat mechanicky omračovací pistolí za dostatečné.

Novela také ukládá provozovatelům jatek od příštího roku zavést na vykládce a v prostorách pro přesuny zvířat povinně kamerové systémy, aby bylo možné sledovat, jak jejich zaměstnanci zacházejí se zvířaty. Ochránci zvířat to považují za nedostatečné, podle nich by kamery měly být ve všech prostorách jatek. Uzákonění kamer na jatkách je podle vlády reakcí na excesy při zacházení se zvířaty v několika jatečních provozech. Podle ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy jde o místa nejčastějšího problematického chování ke zvířatům.

Za porušení povinností týkajících se provozování kamerového systému, který má stát kolem 200.000 korun na jeden provoz, má novela umožnit uložení pokuty ve stejné maximální výši. V případě zjištění týrání zvířat by mohla být provozovateli jatek uložena pokuta do tří milionů korun. Kamerový systém bude po 30 dnů uchovávat záznam pro případné využití při vyšetřování Státní veterinární správou.

Sněmovna do novelu doplnila zavedení elektronických rybářských povolenek a změny snižující snižující administrativní zátěž, které se týkají například omezení některých podmínek a kontrol.

reklama