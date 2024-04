Šest českých měst se zúčastní světové soutěže v pozorování městské přírody

Zdroj | pixabay Ilustrační foto

Více než 675 měst na sedmi kontinentech, z toho šest měst v Česku, se utká v globální soutěži pozorování městské přírody City Nature Challenge (CNC). Zapojí se Praha, Brno, Uherské Hradiště, České Budějovice, Ostrava a Veselí nad Moravou. Zájemci mohou v těchto městech od pátku 26. dubna do pondělí 29. dubna fotit volně žijící rostliny, živočichy a houby ve svém okolí a pak nahrát fotografie do aplikace iNaturalist . První květnové pondělí budou vyhlášeny nejzajímavější snímky.

"Je to úplně jednoduché. Vyrazte do parku, na louku, kamkoli do svého okolí a foťte vše, co roste, běhá, létá, plave nebo se plazí. Svá pozorování pak nahrajte do aplikace iNaturalist, buď rovnou v mobilu, nebo na webu," uvedla koordinátorka výzvy v Českých Budějovicích Daniela Procházková z Biologického centra Akademie věd ČR.

Aplikace iNaturalist po obdržení fotografie vyhodnocuje, o jaký druh živočicha, rostliny nebo houby se jedná. Po skončení soutěže získané záznamy využívají vědci po celém světě. V roce 2023 publikovali 890 vědeckých článků využívajících data z platformy iNaturalist, od studie o včelách v městském prostředí po revizi globální biogeografie rostlin.

Výzvu City Nature Challenge globálně koordinují Kalifornská akademie věd v San Francisku a Přírodovědné muzeum v Los Angeles od roku 2016. Loni se zapojilo přes 66 000 lidí ve více než 450 městech po celém světě. Aplikace tehdy zaznamenala 1,87 milionu fotografií.

V porovnání s loňským rokem letos vzrostl počet měst o 200, což patří k jednomu z nejvýraznějších nárůstů v historii soutěže. Také v České republice se letos počet zapojených oblastí rozrostl o nová dvě místa - Ostravu a Veselí nad Moravou. Opakovaně se účastní Brno, Uherské Hradiště, České Budějovice a Praha, která je matadorem soutěže umisťujícím se každoročně mezi 20 nejlepšími městy světa co do počtu zaznamenaných pozorování.

Jednotliví organizátoři z měst v souvislosti se soutěží připravují speciální program. V Praze Národní muzeum pořádá tradičně Víkend otevřených dveří běžně nepřístupného areálu Kroužkovací stanice. Novinkou letošního pražského ročníku jsou kurzy fotografování městské přírody se zoologem Vítem Lukášem, které budou pro přihlášené v Královské oboře Stromovka.

Moravské zemské muzeum připravilo botanicko-entomologickou exkurzi na Kamenném vrchu a exkurzi na mechy do Soběšických lesů. Organizátoři v Uherském Hradišti budou letos pořádat jak páteční workshopy pro školní kolektivy, tak víkendové akce pro veřejnost v přírodních lokalitách. Jihočeský organizátor, Biologické centrum Akademie věd ČR, uspořádá v Českých Budějovicích večerní pozorování hmyzu na světelném lapači. Ostravské muzeum připravilo například expedici do městské divočiny či workshop s ornitology. Veselí nad Moravou nabídne tematické přednášky a exkurze pro základní školy.

