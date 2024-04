Policie uzavřela kauzu haldy Heřmanice v Ostravě, nikoho neobviní

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Policie uzavřela kauzu sanace prohořívající haldy Heřmanice v Ostravě, podle kriminalistů nejde o trestný čin. Případ, kterému se věnovali rok, tak končí bez obvinění, uvedl server Seznam Zprávy.

Policisté prověřovali to, kdo a za jakých okolností navezl až statisíce tun odpadů na haldu po těžbě uhlí v Ostravě. "Ve věci se nejedná o trestný čin," cituje web mluvčí moravskoslezského policejního ředitelství Soňu Štětínskou. Podle kriminalistů ale mohl být porušen zákon o odpadech, případ tak předali České inspekci pro životní prostředí.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá skoro 20 let.

Problém měla vyřešit takzvaná oddělovací vzdušná stěna. Tedy jakási rokle o délce stovek metrů, která měla haldu přetnout na dvě části, aby se oheň nerozšířil na sousední skládku vysoce toxických kalů. Předloni však podle webu kontrola z ministerstva průmyslu a obchodu odhalila, že rozlehlý příkop je mimo jiné zavezený odpadem: zbytky cihel, dřeva, plastů nebo kabelů, tedy hořlavým materiálem, nebezpečným pro skládku jedů.

Ministerstvo pak podle Seznam Zpráv vyměnilo vedení ostravského podniku a podalo trestní oznámení, které mířilo na jeho bývalého manažery. "A také nepřímo na ostravskou společnost Ridera Bohemia, jež získala před lety kontrakt na zavezení oddělovací vzdušné stěny," uvedl web. Společnost Ridera Bohemia od začátku popírala, že na heřmanické haldě dělala cokoli nelegálního

Podle mluvčí Štětínské pracovali policisté s několika znaleckými posudky, prostudovali listiny a vyslechli aktéry případu.

Ridera Bohemia budovala vzdušnou stěnu pro Diamo od roku 2014 do léta 2022. Podnik Diamo loni v prosinci oznámil, že sanaci přerušil a podal trestní oznámení na neznámého pachatele, protože podle něj výplňový materiál oddělovací stěny neodpovídá požadavkům. Podle společnosti Ridera Bohemia je materiál certifikovaný a v pořádku.

