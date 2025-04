Stanjura věří ve správnost sanace Heřmanické haldy, nový posudek ji zpochybňuje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) věří, že státní společnost Diamo pro sanaci hořící Heřmanické haldy v Ostravě zvolilo správnou technologii na základě odborných posudků. Reagoval tak dnes v Ostravě na dotaz ČTK na informace, že posudek spoluvlastníka pozemků společnosti cresco&finance účinnost chystaného opatření zpochybňuje. Stát chce haldu zakrýt sarkofágem, který má část hořícího odvalu uzavřít. Podle nového posudku, o kterém informovaly Seznam Zprávy , toto opatření za tři miliardy korun nebude fungovat a bude rizikové pro životní prostředí.Firma cresco&finance, která se státem vlastní pozemky u heřmanické haldy v Ostravě a vede soudní spory s Diamem, si podle Seznam Zpráv nechala vypracovat posudek k sarkofágu, který chce stát na haldu umístit. Podle posudku budou jedy z haldy pronikat do řeky.

"Předpokládám, že Diamo vybíralo metodu na základě odborných posudků expertů. My politici nemáme říkat, jestli je zvolená metoda řešení technologicky správně. To mají odborníci," řekl dnes v Ostravě Stanjura. S projektem se seznámil před rokem, kdy se začal připravovat. Uvedl také, že chce v této souvislosti kontaktovat ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN). "Zeptám se, zda se státní podnik Diamo s tímto posudkem seznámil. A zda je jeho vedení schopno na odborné úrovni reagovat," řekl.

U haldy se podle Stanjury potkává několik zájmů. "Zájem státu je, abychom zlikvidovali ekologickou škodu. Stát to ale nemá celé v rukou. To komplikuje přípravné práce," doplnil. Ministerstvo financí je připraveno na projekt uvolnit postupně až tři miliardy korun. V plánu je deset let prací, každý rok by na ně stát uvolnil 300 milionů korun. "Na tom máme shodu. To se nám podařilo zajistit a nyní čekáme na technologické řešení," vysvětlil.

Sarkofág má pokrýt asi 30 procent území haldy. Má ho tvořit cementopopílková směs, která vytvrdne. Na ni se naveze zemina a oseje se trávou. Podle znaleckého posudku takto vybudovaný sarkofág zamezí přístupu kyslíku a začne takzvané nedokonalé spalování, při němž budou vznikat velmi karcinogenní polyaromatické uhlovodíky. Ty pak podle znalce v haldě mohou kondenzovat a skapávat dolů.

Vypracování posudku si podle Seznam Zpráv zadala u znalce Milana Geršla z Masarykovy univerzity v Brně společnost cresco&finance, která spoluvlastní pozemky a tudíž se jí plánovaná stavba sarkofágu dotýká.

"Realizací sarkofágu dojde k zásadnímu nárůstu environmentálního zatížení lokality spojeného s nárůstem již prokázané kontaminace podzemních vod a řadou environmentálních rizik dlouhodobého charakteru, vedoucích k omezení budoucí využitelnosti celé lokality s vysokou pravděpodobností bez očekávaného efektu ukončení termické aktivity," řekl serveru Geršl.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavena. Kvůli haldě vzniklo několik sporů - se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, i kvůli majetkovým poměrům. Diamo odval provozuje od roku 2002. Plán na pokračování sanace představil podnik loni v červnu.

"Zvolená metoda sanace je nejlepším řešením jak z pohledu ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, tak i z hlediska minimalizace dopadů samotných prací. Přistupujeme tak k realizaci řešení, které vyřeší pozůstatek z dřívější těžební činnosti," uvedl už dříve ministr Vlček.

