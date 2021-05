Sinice v přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou bude znovu likvidovat ultrazvuk

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mamlena / Mamlena / Wikimedia Commons Jablonecká přehrada o rozloze 27 hektarů je oblíbeným místem ke koupání nejen pro obyvatele Jablonce, ale sjíždějí se tam lidé ze širokého okolí.

Sinice v přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou bude v létě znovu likvidovat ultrazvuk, je to už potřetí, co se radnice rozhodla tuto technologii na oblíbené rekreační nádrži použít. Nově budou v Jablonci testovat také eliminaci fosforu na přítoku, což by mělo v přitékající vodě snížit obsah znečištění, které růst sinic podporuje. Úpravu vody zajistí stejně jako loni společnost Photon Water Technology (PWT), město za to zaplatí 820 000 korun, řekl ČTK náměstek primátora Milan Kouřil (ANO).

Jablonecká přehrada o rozloze 27 hektarů je oblíbeným místem ke koupání nejen pro obyvatele Jablonce, ale sjíždějí se tam lidé ze širokého okolí. V parných dnech k ní míří denně až 5000 lidí. V minulosti se přehrada se zvýšeným množstvím toxických sinic potýkala, v posledních letech se to ale daří zlepšovat. PWT používá ke snížení množství sinic ve vodě technologii nízko výkonného rezonančního ultrazvuku.

Eliminace sinic a řas prostřednictvím ultrazvukového vysílače je metoda šetrná k životnímu prostředí, bezpečná pro ryby i ostatní vodní organismy a nezpůsobuje únik toxinů do vody. Pracovníci PWT umístí na přehradu dva vysílače, které jsou zhruba 30 centimetrů pod hladinou. Upozorní na něj jen pontony se solárním panelem, který je pohání.

Ultrazvuková zařízení budou na hladině první nádrže od června do září. PWT bude podle Kouřila také sledovat kvalitu vody ve všech částech nádrže od května do srpna. "Oproti předcházejícímu období budou na druhé vodní nádrži navíc plovoucí vegetační ostrůvky, které budou odebírat z vody živiny. Tím sníží množství mikroorganismů, zejména právě sinic, a zabrání jejich množení," doplnil primátorův náměstek.

Ve spolupráci s odborníky z Technické univerzity Liberec bude navíc PWT testovat snížení obsahu fosforu u odebraných vzorků vody na přítoku do přivaděče z Bílé Nisy v Loučné nad Nisou. "Srážení fosforu je další možností, jak omezit výskyt a množení sinic," řekl Kouřil. Pokud by se městu podařilo získat povolení na poloprovozní použití této technologie, nebylo by podle něj v dalších letech nutné používat ultrazvuk. "Srážení fosforu na nátoku doporučuje PWT jako systémové a perspektivní řešení," dodal náměstek.

