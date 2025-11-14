Skalní četa v Českém Švýcarsku odstraňuje kámen hrozící pádem na cestu
O částečném rozebrání kamene rozhodli pracovníci skalní čety. "Kámen není možné jednoduše shodit, což by byla první volba, kdyby pod ním nebyla žádná infrastruktura, kterou lze rozbít," zdůvodnil mluvčí zvolený postup. "Musíme postupovat citlivěji. Kolegové ho rozeberou pomocí elektropneumatických kladiv," doplnil Salov.
Stezku uzavřel až bezpečnostní zásah, před ním byla přístupná, protože hrozba pádu kamene nebyla bezprostřední. "Pařez ho stále ještě drží na svém místě, ale po dobu prací cestu uzavřít musíme," dodal mluvčí. Aby kámen nespadl při rozebírání, zajistili ho pracovníci ocelovými lany. "Budeme to odebírat po malých částech," ubezpečil pracovník Stanislav Feigl před započetím zásahu.
Nástup externí firmy nebyl nutný. Na odstranění skalního masivu pracují zaměstnanci správy parku, který tak platí jejich mzdy a vybavení. Lukáš Rouč ze skalní čety řekl, že stromy kameny narušují a zároveň je drží pohromadě. Při odumření stromu je proces eroze skály rychlejší. Do kamene více zatéká a větší jsou také rozdíly teplot kvůli chybějícímu stínu, který strom před odumřením poskytoval.
