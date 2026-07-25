Škod způsobených vlky v Libereckém kraji ubylo, chovatelé stáda lépe chrání
Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, v Lužických a Jizerských horách. Liberecký kraj chovatelům přispívá na ochranu stád před vlky ze svého dotačního programu. Z programu 8.4 na podporu zemědělství a lokální produkce letos vyplatil na ochranná opatření šesti žadatelům přes 900 000 korun.
V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014, potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Loni potvrdil monitoring Hnutí Duha a jejich organizační skupiny Šelmy po pěti letech vlčata na Kokořínsku a v Ralsku. Vlci se ale podle odborníků pohybují také kolem Liberce, kde migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem, letos se objevili i kolem Nového Boru.
Podle zákona mají chovatelé nárok na náhradu škody způsobenou také vydrou říční, kormoránem velkým, bobrem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a losem evropským. Většina z nich ale v Libereckém kraji nežije, náhrady se tak kromě vlka vyplácejí také za škody způsobené vydrami a kormorány, loni to bylo 3,61 milionu korun, letos za první pololetí 1,36 milionu. Náhrady vyplácí ministerstvo životního prostředí poté, co škody ověří pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny.
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