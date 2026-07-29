Nový projekt, na kterém se podílí ČZU, má pomoci chránit stáda před útoky vlků
"Výzkumníci tak budou schopni zjistit, zda se na opakovaných útocích podílejí stejní vlci, případně přiřadit konkrétní jedince k jednotlivým smečkám. Tyto informace představují důležitý podklad pro objektivní hodnocení konfliktů mezi člověkem a velkými šelmami i pro návrh účinných preventivních opatření," uvedli zástupci fakulty.
Hlavní terénní část projektu se uskuteční v lokalitách s častým výskytem škod na hospodářských zvířatech. Výzkumníci budou porovnávat různé způsoby ochrany stád, například elektrické ohradníky nebo takzvané fladry, tedy lanka s pohyblivými pruhy látky, které působí jako vizuální odrazující prvek proti vlkům.
Výsledky projektu podle výzkumníků přispějí k lepšímu porozumění, jak efektivně předcházet škodám způsobeným velkými šelmami a jak vhodně kombinovat různá ochranná opatření. Získané poznatky by měly posloužit nejen chovatelům hospodářských zvířat, ale podle univerzity by měly být cenné i pro státní správu a organizace zabývající se ochranou přírody.
Projekt získal podporu v rámci programu Národní agentury pro zemědělský výzkum s názvem ZEMĚ II. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu.
Podle Agentury ochrany přírody a krajiny se vlci začali na území ČR intenzivněji navracet v poslední dekádě. V nálezové databázi ochrany přírody je letos evidováno 308 jedinců. V roce 2024 počet jedinců podle databáze přesahoval 2300, přičemž v roce 2015 se jednalo o 68 jedinců. Vlk je druhem zvláště chráněným na celém území ČR.
Agentura zároveň uvádí, že ročně vlci usmrtí stovky hospodářských zvířat. Podle dostupných dat bylo v loňském roce zaznamenáno 331 událostí, kdy vlk zaútočil na hospodářská zvířata. Počet usmrcených ovcí loni dosáhl 756, vlci zároveň usmrtili 153 kusů skotu a devět koz. V roce 2024 počet útoků činil 395 a počet usmrcených ovcí 779. V 90 procentech případů se ale napadení hospodářských zvířat stane v nezabezpečených ohradách, uvedl už dříve koordinátor organizace Hnutí Duha Šelmy Michal Feller.
reklama