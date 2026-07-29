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Nový projekt, na kterém se podílí ČZU, má pomoci chránit stáda před útoky vlků

29.7.2026 01:32 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Nový projekt SmartSheep by mohl pomoci lépe chránit stáda zvířat před útoky vlků. SmartSheep má za cíl získat spolehlivá data o tom, která preventivní opatření skutečně fungují a za jakých podmínek jsou nejúčinnější. Výzkum kombinuje terénní experimenty, monitoring pomocí fotopastí, telemetrická data, dotazníková šetření mezi chovateli i moderní genetické analýzy. Odborníci na základě těchto informací vyhodnotí účinnost jednotlivých metod ochrany stád, informovala Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.
 
Odborníci z fakulty se budou podílet na genetické části výzkumu, která využívá analýzu neinvazivně odebraných biologických vzorků. Genetické analýzy umožní jednoznačně určit původce útoku, ověřit druhový status zvířete a vytvořit genetické profily jednotlivých jedinců, uvedla univerzita.

"Výzkumníci tak budou schopni zjistit, zda se na opakovaných útocích podílejí stejní vlci, případně přiřadit konkrétní jedince k jednotlivým smečkám. Tyto informace představují důležitý podklad pro objektivní hodnocení konfliktů mezi člověkem a velkými šelmami i pro návrh účinných preventivních opatření," uvedli zástupci fakulty.

Hlavní terénní část projektu se uskuteční v lokalitách s častým výskytem škod na hospodářských zvířatech. Výzkumníci budou porovnávat různé způsoby ochrany stád, například elektrické ohradníky nebo takzvané fladry, tedy lanka s pohyblivými pruhy látky, které působí jako vizuální odrazující prvek proti vlkům.

Výsledky projektu podle výzkumníků přispějí k lepšímu porozumění, jak efektivně předcházet škodám způsobeným velkými šelmami a jak vhodně kombinovat různá ochranná opatření. Získané poznatky by měly posloužit nejen chovatelům hospodářských zvířat, ale podle univerzity by měly být cenné i pro státní správu a organizace zabývající se ochranou přírody.

Projekt získal podporu v rámci programu Národní agentury pro zemědělský výzkum s názvem ZEMĚ II. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny se vlci začali na území ČR intenzivněji navracet v poslední dekádě. V nálezové databázi ochrany přírody je letos evidováno 308 jedinců. V roce 2024 počet jedinců podle databáze přesahoval 2300, přičemž v roce 2015 se jednalo o 68 jedinců. Vlk je druhem zvláště chráněným na celém území ČR.

Agentura zároveň uvádí, že ročně vlci usmrtí stovky hospodářských zvířat. Podle dostupných dat bylo v loňském roce zaznamenáno 331 událostí, kdy vlk zaútočil na hospodářská zvířata. Počet usmrcených ovcí loni dosáhl 756, vlci zároveň usmrtili 153 kusů skotu a devět koz. V roce 2024 počet útoků činil 395 a počet usmrcených ovcí 779. V 90 procentech případů se ale napadení hospodářských zvířat stane v nezabezpečených ohradách, uvedl už dříve koordinátor organizace Hnutí Duha Šelmy Michal Feller.

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