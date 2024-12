Skuteč zahájí sanaci ekologické zátěže po továrně na jízdní kola Velamos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Skuteč na Chrudimsku se chystá sanovat lom, který je dekády zasypaný a jsou v něm ekologické zátěže po firmě Velamos, která vyráběla jízdní kola. Sanace potrvá nejméně tři roky. ČTK to řekl starosta Jaroslav Hetfleiš (Patrioti). Skládka se nachází několik set metrů od prameniště pitné vody."Co tam všechno je, nikdo neví. Z Velamosu se tam vozilo všechno možné z galvanovny, jak to bývalo za bývalého režimu zvykem. Nechovali jsme se k přírodě pěkně," řekl Hetfleiš.

Město získalo na odstranění ekologické zátěže státní dotaci ve výši 85 procent. Rozpočtová cena je 100 milionů korun bez DPH. "Je to specifická zakázka, nikdo neví, kolik se přihlásí firem. Soutěž na odbornou firmu bude chvíli trvat, odhadem do března nebo dubna. Neradi bychom to odkládali. U dotace je výhoda, že nám dává průběžné financování, nemusíme si brát úvěr na předfinancování," řekl Hetfleiš.

Sanace může trvat odhadem tři roky, případně se práce protáhnou na delší dobu. Lom zavezený odpadem je v lokalitě Horka u Skutíčka, což je místní část Skutče. Místo Velamos používal jako skládku. Protože je vše zavezené zeminou, běžný návštěvník to nepozná.

"V první etapě by firma měla odvézt zeminu a opuku, kterou tam firma zavezla, aby zakryla skládku. Pak by se v nejhlubším místě odsávala podzemní voda, která je poškozená skládkou. Odtěžila by se skládka a ekologicky zlikvidovala. Po sanaci by pokračoval monitoring vrtů, které jsou v okolí skládky," řekl starosta.

Ekologickou zátěží z Velamosu se město zabývalo i v minulosti. Analýza z roku 2012 ukázala, že nebezpečné látky z areálu firmy prosakují do povrchových vod. Už tehdy to odborníci označili za riziko pro prameniště pitné vody u svaté Anny.

Tehdy podle starosty Pavla Novotného (lidovci) nebylo prameniště kontaminací ohrožené. "Byly vybudovány vrty pod Skutčí, pod Botanou. Vrty se budou pravidelně kontrolovat, a i kdyby se v nich něco objevilo, je to technicky řešitelné," řekl v roce 2012 tehdejší starosta.

Závod Velamos navazoval na výrobu jízdních kol značky LAS Skuteč, který založili Antonín Lněnička a Stanislav Moudrý v roce 1937. Firma vyráběla jízdní kola. Za války podnik opravoval motory pro německou armádu. Po jejím konci se k výrobě bicyklů vrátil. V roce 1948 ho stát znárodnil a byl zařazený pod národní správu České Zbrojovky Strakonice a o dva roky později do národního podniku Eska.

Skutečský závod po znárodnění přestal vyrábět celá kola a začal se specializovat na produkci předních nábojů a na další součástky pro kola. V roce 1958 se skutečský závod stal jedním z pěti provozů národního podniku Velamos s ústředím v Sobotíně na Šumpersku.

"Ve Skutči pracovalo nejvíce asi 250 zaměstnanců. Nízké platy se projevovaly stálým nedostatkem zaměstnanců na některých pracovištích a snižováním počtu pracovníků. Na přelomu 70. a 80. let se stav ustálil na zhruba 180 lidech. Když v roce 2003 závod zanikl, pracovalo zde asi 60 lidí," řekl ČTK ředitel skutečského muzea Libor Aksler.

