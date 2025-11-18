https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/skutec-zahaji-sanaci-skladky-po-velamosu-nejspis-obsahuje-galvanicke-kaly
Skuteč zahájí sanaci skládky po Velamosu, nejspíš obsahuje galvanické kaly

18.11.2025 23:51 | SKUTEČ (ČTK)
Foto | Salim Virji / Flickr.com
Skuteč na Chrudimsku získala stoprocentní dotaci na likvidaci staré skládky po firmě Velamos. Výrobce jízdních kol vozil do lomu Horka nejspíš galvanické kaly obsahující těžké kovy. O ekologickou zátěž se dítky let nikdo nestaral, řekl ČTK starosta Jaroslav Hetfleiš (Patrioti). Radnice má vybranou firmu, která práce za 65 milionů korun bez DPH provede. Sanace začne příští rok.
 
Analýza rizik, kterou si město nechalo v roce 2012 zpracovat, označila skládku jako rizikovou pro podzemní vody na jímacím území u svaté Anny. Dnes je místo desítky let zavezené a zarostlé stromy, takže není poznat, že tam skládka je.

"Je to věc, která není vidět, nikdo se do ní pustit nechtěl. Aby to náhodou jednou nebyl problém, začali jsme to řešit. Skládka je na kopci, kilometr a půl je z kopce místní část Skutíčko. Nechceme, aby se to dostalo do podzemních vod," řekl starosta. Státní dotace pokryje 85 procent nákladů, 15 procenty přispěje kraj, dodal.

Odborná firma nejdřív stromy pokácí, potom sonarem prozkoumá původní tvar lomu a provede odběry a analyzuje vzorky. "Asi tam vozily galvanické kaly z výroby, to jsou hlavně těžké kovy. Nevíme, jestli to tam vylili, nebo to bylo v barelech. Co případně dalšího tam je, se zatím neví," řekl Petr Kubizňák ze společnosti Ekomonitor vodní zdroje, firma bude sanaci dělat.

Sanace začne zřejmě v polovině příštího roku, práce potrvají odhadem tři roky. "Samotná sanace bude spočívat v těžbě vrchní zeminy a odvozu odpadů. Pak bude probíhat jeden rok ochranné čerpání podzemních vod, sanační technologie je přečistí od kontaminantů a zpětně zasákne do horninového prostředí," řekl Kubizňák.

Závod Velamos ve Skutči navázal na značku LAS Skuteč, která vznikla v roce 1937. V roce 1948 firmu stát znárodnil a zařadil ji pod národní správu České Zbrojovky Strakonice a o dva roky později do národního podniku Eska. Závod přestal vyrábět celá kola a specializoval se na přední náboje a jiné součástky. V roce 1958 se skutečský závod stal jedním z pěti provozů národního podniku Velamos s ústředím v Sobotíně na Šumpersku. V roce 2003 podnik zanikl.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

