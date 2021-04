Dali zemi jméno, nyní jsou sloni v Pobřeží slonoviny na pokraji vyhynutí

Robert Jirman 29.4.2021 12:37

Bohužel sloni v Pobřeží Slonoviny to mají již spočítané. Abnormální přírustek obyvatelstva a jeho potřeby zlikvidují i ten poslední zbytek lesa co tam zbyl a tudíž i slony. Bohužel úplně stejné je to všech ostatních státech na západním pobřeží Afriky snad s vyjímkou Gabonu, kde je relativně nízká hustota obyvatel. Neznám jiný druh na Zemi, který by si vědomě ničil prostředí, ve kterém musí žít, jsme opravdu parazit této planety.

