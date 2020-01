Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | The Moscow Times / youtube.com Cirkusoví sloni během nakládky utekli do města. Procházeli se po silnicích a v závějích a ochromili dopravu, dokud se je za pomoci policistů nepodařilo zahnat do kamionu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O Rusku se říká, že tam lze na ulici potkat medvěda - ale obyvatelé Jekatěrinburgu se takto mohli seznámit i se dvěma slony. Bylo to sice jen nakrátko, ale zcela zdarma, povšimla si včera agentura AP čtvrtečního útěku dvou slonů z cirkusu do zasněžených ulic uralské metropole.

"Cirkusoví sloni během nakládky utekli do města. Procházeli se po silnicích a v závějích a ochromili dopravu, dokud se je za pomoci policistů nepodařilo zahnat do kamionu," vylíčil server Lenta.ru. Slony, které z místního cirkusu vyvedli kvůli hostování v jiném městě, sníh vysloveně rozjařil, a tak se rozhodli "trošku se pobavit a vyrazili na procházku".

Místní cirkus podle AP uvedl, že sloní samice Karla a Ranni patří italské společnosti, která během novoročních svátků provozovala show v Jekatěrinburgu. Když se skupina pokusila naložit zvířata do kamionu, ta vzdorovala a odkráčela pryč. Zatímco Ranni se loudala v okolí, dobrodružnější Karla vyrazila do ulic. Po dovádění na sněhu bylo nakonec zapotřebí tuctu lidí, aby ji za pomoci lana přiměli nastoupit do kamionu. "Sloni toužili po nových zážitcích před dlouhou cestou a užili si je," poznamenal cirkus.

V Jekatěrinburgu se traduje, že ve válečné zimě na přelomu let 1941 a 1942 byl do uralského města, tehdy zvaného jako Sverdlovsk, po železnici evakuován slon, kterého komunistickému diktátorovi Josifu Stalinovi v polovině 30. let daroval habešský císař Haile Selassie. Ředitel místní zoo slona ustájil v pravoslavném klášteru, který bolševici zrušili. Ale drsnou zimu i tak zvíře nepřežilo, a tak ředitel za trest skončil v gulagu, tedy vězeňském táboře. Shodou okolností Haile Selassie v červenci 1959 Sverdlovsk navštívil. Ale jen projel v otevřeném voze okolo místního muzea s kostrou Nonny, sloní samice, kterou daroval Stalinovi.

reklama