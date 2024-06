Slovenská policie obvinila Češku z pytláctví. Podezírá ji z ulovení medvědice

Radek Čuda 14.6.2024 16:05

"Při přesunu vozidlem do vlasti ji na Slovensku zastavila policejní hlídka." ... ono to z článku není tak úplně zřejmé, zejména v případě respektování principu presumpce nevinny, ale pokud tu naporcovanou medvědici měla v tom autě, nejlépe i s tou kulovnicí s tlumičem, tak je prostor pro nějaké pochybnosti prakticky nulový.

A těch 5 let bych jí přál.



Ale abych nebyl svině, připouštím hypotetickou možnost, že toho naporcovaného medvěda a kvér vezla v autě pro někoho jiného, prostě z dobrého srdce. A nebo jí to někdo dal potají do auta a ona si toho nevšimla. V tom případě je situace zcela jiná rozhodně by neměla být odsouzena k trestu odnětí svobody. Otázkou jen zůstává, zda by nařízená ústavní léčba měla být taky pět let, nebo pro sichr raději víc.

