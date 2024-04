Slovenská vláda navrhla nová opatření ohledně odstřelu problémových medvědů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Slovenská vláda schválila návrh nových opatření, kterými chce zjednodušit udělování výjimek na odstřel problémových medvědů. Původně kabinet premiéra Roberta Fica navrhoval zavedení možnosti plošných odstřelů medvědů při jejich výskytu u obydlí, a to formou ústavního zákona. Na jeho schválení ve sněmovně by ale vládní koalice neměla dostatek hlasů.

Střety lidí s medvědy na Slovensku nejsou ojedinělé. Značnou pozornost veřejnosti a politiků vyvolal případ z letošního března, kdy medvěd zranil několik lidí v obydlené části města Liptovský Mikuláš na severu země.

Nový návrh novel příslušných zákonů počítá s tím, že výjimka z ochrany se bude vztahovat na velké šelmy v případě, že jejich výskyt bude ohrožovat život, zdraví nebo majetek lidí. V dotčené lokalitě by pak měla být vyhlášena mimořádná situace a zakázaná vnadiště, která by mohla šelmy přilákat. Úřady následně budou moci jednodušeji vydat povolení na likvidaci problémových medvědů.

"Zákon vyřeší to, aby odstřel medvědů se nevykonával ve správním řízení. To znamená, aby to nikdo nemohl napadnout u soudů nebo zpomalovat odstřel. Dnes sklízíme to, co mudrlanti napojení na nevládní organizace zaseli, tedy každý jeden odstřel medvěda byl nerealizovatelný," řekl novinářům ministr životního prostředí Tomáš Taraba.

Jen před dvěma týdny přitom slovenská vláda schválila návrh ústavního zákona, na jehož základě by byl umožněn plošný odstřel medvědů v případě jejich pohybu u obydlí a v blízkém okolí měst a obcí. Opozice už tehdy ale upozornila, že předloha není v souladu s unijním právem, které nyní umožňuje odstřel jen prokazatelně problémových jedinců.

reklama