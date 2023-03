Slovensko má být proti zákazu spalovacích motorů v autech, uložil výbor sněmovny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Teddy Leung / Shutterstock.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Slovensko se má přidat v Evropské unii k zemím, které jsou proti zákazu prodeje nových osobních vozů se spalovacími motory po roce 2035. Ministrovi životního prostředí Jánu Budajovi to uložil výbor slovenské sněmovny pro evropské záležitosti, který schvaluje stanoviska Slovenska k návrhům právně závazných aktů EU. Ministerstvo uvedlo, že rozhodnutí výboru vylučuje jakoukoliv možnost kompromisu.

Podle usnesení se má Slovensko bezodkladně přidat k Česku, Německu, Polsku a Itálii, jež požadují dodatečné záruky především v souvislosti s možným dalším využíváním syntetických paliv ve spalovacích motorech.

"Co je ovšem závažnější, poslanci usnesením ukládají povinnost hlasovat proti úplnému zákazu uvádění nových spalovacích motorů po roce 2035, a to i v situaci, kdy by se Slovensku a ostatním státům blokující menšiny vyšlo plně vstříc v otázce syntetických paliv nebo technologické neutrality," informovalo ČTK ministerstvo životního prostředí. Dodalo, že takový postoj nevysílá dobrý politický signál o Slovensku jako o důvěryhodném a předvídatelném evropském partnerovi.

Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska. Země si i loni udržela v přepočtu na obyvatele pozici největšího výrobce automobilů na světě. Na Slovensku montují vozidla automobilky Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen. K nim se v budoucnu zařadí švédská automobilka Volvo Cars, která loni v létě oznámila, že postaví na východě Slovenska závod na výrobu elektrických aut.

Podle už opoziční strany Svoboda a Solidarita (SaS) bývalého ministra hospodářství Richarda Sulíka by zákaz spalovacích motorů mohl ohrozit slovenské hospodářství. Strana uvedla, že na Slovensku je registrováno jen asi 6000 elektromobilů, což označila za důsledek toho, že vozidla s elektrickým pohonem jsou pro běžné obyvatele příliš drahá.

reklama