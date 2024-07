Slovensko zatím nevyužilo jednodušší pravidla pro likvidaci problémových medvědů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Úřady v některých částech Slovenska po červnovém zmírnění podmínek pro odstřel problémových medvědů už vyhlásily mimořádnou situaci kvůli nežádoucímu výskytu této šelmy. Ministerstvo životního prostředí zatím ale nedostalo žádnou žádost o výjimku z ochrany medvěda podle nových pravidel, řekl náměstek ministra životního prostředí Filip Kuffa.Slovenský parlament po dřívějších opakovaných střetech medvědů s lidmi schválil výjimku z ochrany medvědů pro případ, že výskyt těchto šelem ohrožuje život, zdraví či majetek lidí nebo úrodu a hospodářská zvířata. Podmínkou k jednoduššímu vydání povolení k likvidaci problémových medvědů je vyhlášení mimořádné situace v dotčené lokalitě.

"Medvědi opakovaně chodí do intravilánů, tlačí se do blízkosti obcí a hospodářských objektů, kde se chovají zvířata. Jsou první okresy, které vyhlásily mimořádnou situaci. Zatím jsme nedostali žádnou žádost o povolení výjimky," řekl Kuffa.

Slovenské úřady už před změnou zákona o ochraně přírody přistupovaly k likvidaci problémových jedinců hlavně prostřednictvím zásahových týmů. K vydání povolení ale bylo třeba splnit přísnější podmínky a do příslušného správního řízení se mohla zapojit také veřejnost. Nově stát přizval k odlovu medvědů také myslivce. Od začátku letošního roku do 15. července bylo v zemi zneškodněno 41 medvědů.

Kuffa uvedl, že na základě nových pravidel nebudou problémoví medvědi loveni například v lesích, dále na území s nejvyšším stupněm ochrany či na polích s kukuřicí. Úřady rovněž neumožní komerční odlov této šelmy.

Na Slovensku ochranáři a lesníci dlouhodobě vedou spor o to, zda jsou medvědi v zemi přemnožení. Dřívější studii ochranářů a vědců z českých univerzit, podle které medvědí populace na Slovensku čítá nanejvýše 1275 zvířat, zpochybnili také někteří představitelé nynější slovenské vládní koalice. K plošnému snížení stupně ochrany medvědů by Bratislava potřebovala souhlas Evropské komise.

Střety lidí s medvědy na Slovensku nejsou ojedinělé. Značnou pozornost veřejnosti a politiků vyvolal případ z letošního března, kdy medvěd zranil několik lidí v obydlené části města Liptovský Mikuláš na severu země.

Původně chtěla vláda premiéra Roberta Fica umožnit plošný odstřel medvědů v případě jejich pohybu u obydlí a v blízkém okolí měst a obcí, a to formou ústavního zákona. Opozice, jejíž hlasy by byly potřebné ke schválení této předlohy, ale upozornila, že takový postup by nebyl v souladu s právem Evropské unie. Podle ní unijní právo nyní umožňuje odstřel jen prokazatelně problémových jedinců. Následně kabinet přišel s novým návrhem zákona ohledně likvidace problémových šelem, který pak ve sněmovně podpořila i část opozice.

